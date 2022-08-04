U12世界盃／陳瑞鑫開轟不負眾望 2目標達陣改拚冠軍戰

U12世界盃少棒賽中華隊陳瑞鑫因左手傷勢，教練團使用上特別注意，直到複賽首戰才排上先發，結果立刻開轟回報，幫助球隊以16：1大勝多明尼加隊，敲出中華隊首轟的陳瑞鑫有免費飲料可以喝囉。

陳瑞鑫本來是中華隊倚賴的主戰投手兼4棒，然而集訓接飛球導致左手腕受傷，預賽只有代打2場、後援2局，今天作為先發第3棒、中外野手，2打數2安打、2分打點，包括3局下敲出中外野的陽春砲，還被敬遠保送1次。

總教練賴朝榮表示，陳瑞鑫因為先前傷勢，會比較擔心他的狀況，打擊、投球時都會怕他用力過度。陳瑞鑫則說，今天打完後，手腕沒有不舒服的感覺，「我OK。」

中華隊預賽5場比賽沒有人敲出全壘打，複賽6支球隊中唯一全壘打數掛蛋的球隊，球員間也在討論「誰會敲出第一轟」，陳瑞鑫是眾望所歸，他也不負眾望，贏下隊友間獎勵，「他們說要請飲料，希望不要亂買就好。」