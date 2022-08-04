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中職／教練團變陣沒效 獅隊下半季7戰7分贏不了

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊黃子鵬今晚在澄清湖球場對上統一獅隊，7.2局失1分，投出8次三振。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊黃子鵬今晚在澄清湖球場對上統一獅隊，7.2局失1分，投出8次三振。圖／樂天桃猿隊提供

統一獅隊下半季貧打，今天賽前將二軍綜合教練兼打擊教練陳連宏拉上來接任一軍打擊教練，還沒立即見效，雖有林子豪開轟，但單場4失誤更傷，以1：4輸給樂天桃猿隊，下半季7戰皆輸，合計僅得7分，苦吞8連敗。

今晚澄清湖球場的獅猿戰，猿隊在2局上靠著余德龍的高飛犧牲打先馳得點，2局下林子豪的一發右外野全壘打，一棒扳平比數，也是本季第3轟。

然而5局上獅隊單局3次失誤壞事，無人出局二壘有人，余德龍敲出的滾地球，游擊手林靖凱傳三壘失誤，讓跑者回來得分，余德龍上到二壘，接著張閔勛犧牲觸擊，投手胡智為傳一壘爆傳，余德龍得分，張閔勛再靠捕手傳二壘的失誤上到三壘，2出局後成晉的安打再添1分，單局3分取得優勢。

6到9局雖然兩隊都有攻勢，但也都欠缺臨門一腳，由猿隊帶走勝利，猿隊先發投手黃子鵬7.2局失1分，拿下勝投，被敲5支安打包括1轟，另有8次三振、沒有保送，防禦率下修到1.97，續居聯盟第一。

獅隊先發投手胡智為5局失4分，僅1分責失，承擔敗投，被敲6支安打，沒有三振，另有1次四壞保送。

余德龍 胡智為

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