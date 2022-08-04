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U12世界盃／換回一體成型棒 中華隊複賽打瘋了

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
U12世界盃少棒賽，中華隊到複賽採用全白一體成型球棒（圖），與預賽時兩截式不同。圖／中華棒協提供
U12世界盃少棒賽，中華隊到複賽採用全白一體成型球棒（圖），與預賽時兩截式不同。圖／中華棒協提供

從兩截式換成習慣的一體成型球棒，中華隊今天打瘋了，陳柏笙1局下敲出超前安、陳瑞鑫開轟點燃氣勢，4局提前以16：1大勝多明尼加多，搶下U12世界盃少棒賽複賽首勝。

中華隊今天拿出全白的一體成型球棒，總教練賴朝榮解釋，國內比賽原本就用這支，國際賽開放使用兩截式，但球員打不習慣，看到其他隊有用一體成型球棒，確認可以使用後就拿到複賽來用。

國內少棒比賽為了符合不同國際賽規範，規定從嚴，都使用一體成型球棒，U12賽事可以使用彈性較好的兩截式球棒，美國隊也採用此類型，不過中華隊預賽打起來不太習慣。

結果今天複賽換回來，中華隊單場敲出12支安打，其中5支長打，包括陳瑞鑫在3局下敲出的中華隊首轟，帶動單局5分攻勢，達成提前結束分差。

開賽中華隊其實先挨了多明尼加隊加爾維斯（Carlos Galvez）一發陽春砲，不過1局下陳瑞鑫敲安追平後，陳柏笙敲出2分打點二壘打，超前比數。

賴朝榮表示，陳柏笙的安打帶起球隊士氣，也才有後續的攻勢，「他是很好的選手，不過作為捕手，鼓勵他反應要更快一點，多動點腦筋會更好。」

陳柏笙今天3打數3安打、3分打點，他表示，換回原本球棒打起來比較習慣，也很開心有幫助到球隊，聽教練的話，把球打得扎實，也很期待下一場對美國，「他們很強，想要挑戰自己。」

U12世界盃少棒賽，中華隊到複賽採用全白一體成型球棒，與預賽時兩截式（圖）不同。圖／中華棒協提供
U12世界盃少棒賽，中華隊到複賽採用全白一體成型球棒，與預賽時兩截式（圖）不同。圖／中華棒協提供

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