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U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
U12世界盃少棒賽複賽第一天，中華隊對上多明尼加隊，陳瑞鑫敲出中華隊本屆賽事第一轟。圖／中華棒協提供
U12世界盃少棒賽複賽第一天，中華隊對上多明尼加隊，陳瑞鑫敲出中華隊本屆賽事第一轟。圖／中華棒協提供

在台南舉行的U12世界盃少棒賽複賽開打，中華隊首戰面對多明尼加隊，陳瑞鑫敲出全隊本屆賽事第一轟，打線也完全釋放，全場敲出12支安打，有5支長打，以16：1提前在4局拿下勝利。

1局下中華隊打線由開路先鋒吳聖智敲安上壘，推進上二壘後，陳瑞鑫再敲安打回追平分，隨後歐子喬、高品瀚都獲得保送，1出局形成滿壘，多明尼加先發投手保蘭柯（Marlon Polanco）1局上被觸身球砸中右腳，投到此時撐不下去，只好換投，雖然換投過程冗長，陳柏笙專注度沒跑掉，比賽恢復後一棒敲出二壘安打，為中華隊打下2分，超前比數。

2局下多明尼加守備「送大禮」，無人出局一、二壘有人，莊博淵觸擊短打，造成投手傳一壘失誤，球一路滾到外野，壘上2分回來，莊博淵也站上三壘。

這個失誤之後，多明尼加隊後續又有2次傳一壘暴傳、1次傳本壘暴傳，讓中華隊在這局不斷續命，單局5支安打，就攻下8分，總共打了11人次，吳聖智1人包辦2安。

3局下陳瑞鑫從多明尼加第四任投手蒙塔斯（Loren Montas）敲出中外野全壘打，這發陽春砲也是中華隊在U12打了6場比賽來的第一發。

3局攻勢延續，單局3支二壘打加上2次保送、2次觸身，包括打到第二輪的陳瑞鑫被故意四壞保送，單局5分拉開到15分差，達到提前結束比賽的分差。

中華隊先發投手高品瀚雖然開賽就被加爾維斯（Carlos Galvez）敲出陽春砲，丟掉1分，但隨著分數被拉開，最後投44球、2.1局失1分退場，照規則只需休息1天就可再登板；後援的陳宇恩1.2局沒有掉分，守住分差。

U12世界盃少棒賽複賽第一天，中華隊對上多明尼加隊，先發投手高品瀚。圖／中華棒協提供
U12世界盃少棒賽複賽第一天，中華隊對上多明尼加隊，先發投手高品瀚。圖／中華棒協提供
U12世界盃少棒賽複賽第一天，中華隊對上多明尼加隊，陳瑞鑫敲出中華隊本屆賽事第一轟。圖／中華棒協提供
U12世界盃少棒賽複賽第一天，中華隊對上多明尼加隊，陳瑞鑫敲出中華隊本屆賽事第一轟。圖／中華棒協提供

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