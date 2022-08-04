中職／范米特連吞7敗 富邦悍將還在評估安得勝

富邦悍將隊洋投范米特昨天先發吞敗後，連續7場比賽登板都吞下敗投，目前以3勝11敗繼續保持在聯盟敗投王位置，對於范米特的狀態，悍將總教練丘昌榮今天表示，儘管范米特穩定性並沒有很好，偶爾會出現一局出現很多狀況，但在他投得好的時候，球隊也沒有為他拿下分數。

范米特昨天與中信兄弟隊之戰投5局被擊出8支安打，失4分有3分是自責分，近7次登板都被記上敗投，本季至今已吞下11敗，先發6連敗。

丘昌榮今天被問到范米特的狀態時表示，范米特與他剛來時其實差異並不大，不過穩定度確實沒有很好，偶爾會有一局出現很多問題的狀況發生，這點上會持續與他溝通，「不過在他投得好的時候，我們也沒有拿下分數。」

悍將新洋投安得勝今天在二軍登場，中繼兩局被敲出1支安打、無失分，並送出兩次三振，近兩場二軍賽事合計投4局未失分；對於何時會將安得勝升上一軍，丘昌榮強調仍在評估：「因為南部最近都在下雨，比較沒什麼進度。」