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U12世界盃／警惕美國凶猛火力 中華隊要壓出最好投手

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
U12世界盃少棒賽，中華隊總教練賴朝榮。圖／中華棒協提供
U12世界盃少棒賽，中華隊總教練賴朝榮。圖／中華棒協提供

U12世界盃少棒賽展開複賽賽程，中華隊今晚先對上多明尼加隊，明天就要碰到火力兇猛的美國隊，未來三場賽事的先發安排要審慎考量，總教練賴朝榮指出，必須要拿最好的投手去應對美國隊。

今晚對上多明尼加隊，賴朝榮表示，中南美洲的球風不可大意，要避免守備上小疏失讓對手上壘，因此三壘還是交給陳恩來鞏固防區，「要穩紮穩打」。

中華隊帶著1勝1敗的戰績進入複賽，依序對上多明尼加、美國、南韓隊，賴朝榮表示，這三戰的投手調度要很謹慎，不會預先排好先發，而是每天賽後跟教練團討論後決定。

美國今天又敲出3轟，以6：5擊敗墨西哥隊，維持預賽至今5連勝的不敗之身，賴朝榮表示：「美國隊攻擊能力很強，要把最好的投手壓上去，他們的比賽情蒐小組都有觀察，我們也會注意。」

昨天休兵日，中華隊小將也跟著大會安排去參訪奇美工廠，享受難得的放鬆時光，賴朝榮表示，集訓1個多月來，球隊只有休息2天，1天親子日、1天帶小朋友去遊覽。

中華隊

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