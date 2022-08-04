中職／投手戰力告急走一步算一步 林威助：只能車輪戰

中信兄弟隊近日傳出7名投手確診消息，在二軍也沒有合適先發投手戰力能夠頂替的情況下，總教練林威助今天對富邦悍將賽前就直言，接下來的先發投手輪值只能走一步算一步，甚至是採取車輪戰的方式來應對投手戰力不足的狀況。

兄弟一軍今天再加入王政順確診後，目前已經有10名球員確診並正在進行隔離，其中包括7名投手；受到疫情波及，兄弟近兩戰的先發投手也出現異動，尤其今天與悍將比賽更到賽前才確定由官大元相隔近9年再度扛下先發工作。

對於球隊目前的投手人手嚴重不足，林威助表示，接下來只能走一步算一步，「雖然有些人會陸續出來，但出來以後也不可能讓他馬上丟，在投手戰力的安排上確實是比較困難。」

除了一軍外，兄弟二軍也有4名球員確診，林威助直言目前並沒有合適的先發投手可以拉上一軍，只能就現有投手進行車輪戰，「一場比賽就是大約150顆球，以前先發可以吃下100顆，剩下的50顆由後面3到4個投手分擔，但現在可能是兩局就要換。」

明天兄弟將由洋投德保拉掛帥先發，對於是否考慮讓德保拉改為投一休四「應急」，林威助強調並不考慮，「他多投一場也不能補現在的狀況，所以還是維持正常就好。」