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中職／中信兄弟投手戰力告急 官大元相隔近9年再度先發
中信兄弟隊近來受到疫情籠罩，今天再加上王政順由密切接觸轉為確診後，目前一軍已有10名球員確診並正在隔離中，團隊尤其是投手戰力告急，今天也將拉上長中繼的官大元先發救火，將是繼2013年10月以來再次先發上陣。
兄弟昨天公布陣中9名球員確診名單，其中包括楊志龍、江忠城、彭識穎、謝榮豪、鄭凱文、魏碩成、黃恩賜7名投手，這也讓兄弟先在昨天臨時將鄭凱文的先發工作改由陳柏豪扛下，今天更是讓過去幾年都擔任長中繼的官大元接下先發重任。
官大元前一次先發已經是2013年的10月出戰義大犀牛隊，當時投6局被擊出8支安打、失3分，最終也吞下敗投，接下來8年他不曾再有過先發紀錄，職業生涯至今也僅有5場先發紀錄，拿下1勝3敗。
對於今天拉上官大元先發救火，兄弟總教練林威助表示，主要考量是官大元的控球穩定，之前也都擔任長中繼為主，今天預計會讓他主投50至60球，明天確定會由洋投德保拉擔任先發投手。
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