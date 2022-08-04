U12世界盃／委國小將5局壓制 南韓複賽首戰輸球很不利

U12世界盃少棒賽進入超級循環賽，委內瑞拉隊投手培瑞茲（Juan Perez）成功壓制南韓隊，先發5局失2分領軍下，以5：2拿下勝利，帶著2敗戰績的南韓隊再添1敗，落在不利位置。

培瑞茲前兩局僅被敲1支安打，3局上則因隊友失誤，加上投手犯規、滾地推進讓對手站上三壘，被鄭宇燦敲出高飛犧牲打而掉分，4局上雖有出現失分危機，但成功在本壘抓到第三個出局數。

6局上培瑞茲續投對鄭宇燦投出保送後，在用球數剛好60顆時被換下，留在壘上的跑者最後兌現成分數，5局失2分（1分責失）的表現仍拿下勝投，被敲2支安打，另有4次三振、1次四壞保送。

委隊開路先鋒賈西亞（Cesar Garcia）1局下保送上壘後大展快腿，兩次盜壘成功站上三壘，隨後靠隊友滾地球得分，2出局後南韓隊發生失誤，讓委隊攻占二壘，瓦巴拉（David Vabalas）的二壘打再添1分。

2局下委隊靠保送、投手犯規、滾地推進上三壘，賈西亞敲安帶有1分打點；5局下瓦巴拉又敲出帶有1分打點的二壘打。