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U12世界盃／3名女裁判 金珉序夢想執法12強賽

中央社／ 台南4日電
第6屆U12世界盃棒球賽持續在台南進行中，在本屆總計1名裁判長、13名裁判中，共有3名女性裁判，包括韓國籍金珉序（Kim Minseo）（圖），她受訪時特別感謝世界棒壘球總會（WBSC）給予機會。 中央社
第6屆U12世界盃棒球賽持續在台南進行中，在本屆總計1名裁判長、13名裁判中，共有3名女性裁判，包括韓國籍金珉序（Kim Minseo）（圖），她受訪時特別感謝世界棒壘球總會（WBSC）給予機會。 中央社

U12世界盃棒球賽總計有3名女裁判、比例算高，韓國籍裁判金珉序表示，感謝WBSC給機會，女性並不想服輸，甚至願意花更多的心力，她也設下目標，希望未來有機會在世界12強賽層級國際賽執法。

U12世界盃棒球賽在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，此次總計1名裁判長、13名裁判中，有3名女性裁判，包括韓國籍的金珉序（Kim Minseo）、日本籍的松本京子、和田佳奈，比例算高，今天超級循環賽首戰墨西哥與美國隊比賽，金珉序擔任二壘審、松本京子擔任三壘審。

金珉序表示，感謝世界棒壘球總會（WBSC）給機會，讓她們可以擔任比賽裁判，因為有這樣的機會，也想要好好把握，希望不只自己，其他國家的女裁判未來也有更多的機會可以參與國際賽事。

金珉序表示，會投入裁判工作，主要是小時候看棒球，被場上的裁判吸引，後來進到韓國裁判學校受訓，從乙組的球賽開始當裁判，接著開始在學生比賽執法，從2016年開始陸續都有國際賽執法經驗，包括女子棒球、2019年U18世界盃棒球賽等。

金珉序表示，在女子棒球執法和男子棒球執法感覺很不同，在女子棒球比賽站裁判，會比較能投入比賽的過程，但男子比賽比較緊張，沒辦法享受過程。

在裁判行業男性比例還是較多，但金珉序表示，在身體結構上來說，或許男生有優勢，但這不是絕對，自己有運動的經驗，有些國家的女裁判沒有運動的經驗背景，也會比較辛苦，「但我們不會想服輸，女生花了更多的心力，培養體力、學習一些裁判的東西。」

金珉序的老公是韓職裁判，她也提到，在韓國學生比賽執法會有轉播，有時候老公會看影片給她建議，給她很大的幫助和支持。

金珉序對自己的裁判生涯有目標，從國際賽、男子棒球執法一步步完成，她也提到2019年時世界12強棒球賽韓國區的賽事，有委內瑞拉籍的女裁判執法，「原來女生裁判可以登上這麼高層級的賽事」，這也是她之後的目標。

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