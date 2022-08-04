U12世界盃／美國隊佛勞斯托打擊率破9成 難忘做鳳梨酥
U12世界盃棒球賽美國隊此次打擊火力嚇人，今天複賽首戰又敲3轟，佛勞斯托敲出個人賽會第3轟、打擊率破9成，他笑說這是表現最好的一次國際賽，球場之外對做鳳梨酥文化體驗難忘。
U12世界盃棒球賽美國隊此次預賽4戰敲出14發全壘打，展現驚人長打火力，今天超級循環賽複賽首戰與墨西哥隊交手，佛勞斯托（Anthony Frausto III）、安德森（Colin Anderson）、馬托斯（Cristian Matos）都開轟，終場以6比5擊敗墨西哥隊，拿下複賽首勝。
佛勞斯托今天單場3打數都敲安打、也都是長打，包括1發全壘打、2支二壘打，貢獻1分打點，目前為止總計12打數敲出11支安打、3發全壘打，貢獻8分打點，打擊率9成17、十分驚人。
美國隊總教練法雷爾（Ray Farrel）表示，佛勞斯托本來就是很有力量的打者。佛勞斯托則表示，這應該是目前為止打最好的一次國際賽，今天比賽雙方攻勢往來，是一場硬仗，很開心最後是美國隊贏球。
佛勞斯托從3歲就開始打棒球，他表示，主要是爸爸希望他可以多嘗試、培養運動能力，偶像是退役球星歐提茲（David Ortiz），總能在關鍵時候有表現，希望自己也能成為那樣的球員。
昨天是休兵日，大會也有安排文化參訪，包括去安平古堡、幸福工廠等在地景點，佛勞斯托表示，在幸福工廠做鳳梨酥印象最深刻，對有關文化、吃的東西都很喜歡。
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