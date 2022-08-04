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U12世界盃／差點翻船！美國再見安險勝墨 力保不敗之身

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
U12世界盃少棒賽複賽，美國對墨西哥之戰，美國隊佛勞斯托（Anthony Frausto）在此役開轟。圖／中華棒協提供
U12世界盃少棒賽複賽，美國對墨西哥之戰，美國隊佛勞斯托（Anthony Frausto）在此役開轟。圖／中華棒協提供

在台南舉辦的U12世界盃少棒賽今天進入複賽賽程，首場美墨大戰打得難分難解，直到6局下2出局，美國隊才靠著羅曼（Anthony Ramon）的再見安打，以6：5擊敗墨西哥隊，力保不敗之身，預賽至今5連勝。

墨西哥隊開賽攻勢連連，第1到第4局都有得分，查雷茲（Ivan Chaires）安打、賈薩（Leonardo Garza）滾地推進各有1分打點，查雷茲在3局上還轟出陽春砲，4局上則是韋拉德（Ezequiel Velarde）高飛犧牲打敲回第4分。

美國隊在1局下、3局下各追1分，5局下則靠著佛勞斯托（Anthony Frausto）、安德森（Colin Anderson）兩發陽春砲，輕鬆追平比數。

6局上墨西哥隊再下一城，韋拉德在滿壘時的滾地球打回1分；不料6局下美國隊又開轟，馬托斯（Cristian Matos）一發右外野陽春砲再次扳平，接著2出局後佛勞斯托獲得故意四壞保送，形成一、三壘有人，羅曼敲出適時安打，敲回再見分。

美國隊先發投手里昂（Jordan Leon）3局失3分無關勝敗，投最後0.2局無失分的柯爾（Levi Kerr）收下勝投。

墨西哥隊韋拉德今天雖然敲回2分打點，6局上的打點還一度幫助球隊領先，然而6局下登板投球未能阻止美國隊攻勢，0.2局失2分吞下敗投。

U12世界盃少棒賽複賽，美國對墨西哥之戰，美國隊安德森（Colin Anderson）在此役開轟。圖／中華棒協提供
U12世界盃少棒賽複賽，美國對墨西哥之戰，美國隊安德森（Colin Anderson）在此役開轟。圖／中華棒協提供
U12世界盃少棒賽複賽，美國對墨西哥之戰，美國隊先發投手里昂（Jordan Leon）。圖／中華棒協提供
U12世界盃少棒賽複賽，美國對墨西哥之戰，美國隊先發投手里昂（Jordan Leon）。圖／中華棒協提供

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