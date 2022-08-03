中職／我在做夢嗎？ 陳柏豪意外接想了很久的一軍先發

睡夢中迷迷糊糊接起電話，聽到夢寐以求的一軍先發通知，陳柏豪以為：「我在做夢嗎？」結果不是夢，在中信兄弟隊投手爆發染疫潮下，陳柏豪今晚投出3.2局失1分的成績，幫助球隊以4：2擊敗富邦悍將隊。

今晚原訂先發鄭凱文確診，兄弟臨時找來陳柏豪先發，前3局沒有掉分，只在4局下滿壘時自己投出保送而失分，總計3.2局被敲3支安打，失1分，另有2次三振、3次四死球。

賽後獲選單場MVP，陳柏豪滿臉疑惑地說：「為什麼是我？應該給勝利打點吧？」在投手不足情況下頂起先發，陳柏豪生涯第一次獲此殊榮，不過不是第一次請咖啡，「之前拿下生涯首勝（後援）的時候也請過一次。」

從中午11點多接獲先發通知電話，到真正站上一軍投手丘，陳柏豪沒有多想，「機會來了，就投給大家看。」3.2局的結果沒有符合他的預想，「投完在場下對自己生氣，還是有狀況，但思考後認為，也是有突破。」

一軍3.2局已經是陳柏豪的生涯新高，教練團給出65球額度，他自己設定是要投到5局，「隊上確診多，想說能丟多少算多少，不要燒到後面投手，但後面沒力了，疲勞時如何跟打者周旋也是未來課題。」

陳柏豪曾在2020年先發過一次，當時就埋下轉先發的想法，然而隔年季前熱身賽卻出現右手肘韌帶撕裂，必須重新再來，今年在二軍跟投手教練艾迪頓、王建民、鄭錡鴻討論後，開始嘗試把局數拉長，也等到這個機會，

兄弟一軍總教練林威助表示，陳柏豪今天一開始投得不錯，但投到設定的65顆剛好遇到狀況，因此換投，「整體來說投得不錯。」

在陣容不齊全之下贏球，林威助說：「這一勝很重要，未來兩周投手會很辛苦。」明天先發投手要怎麼排？林威助還需要跟教練團討論，「除了德保拉後天先發，今天沒上的都有機會。」媒體點名的牧田和久、官大元，林威助都一一說：「對，有可能。」