中職／陳柏豪救火生涯第2次先發 克服疫情險勝悍將

中信兄弟隊今晚作客新莊球場面對富邦悍將隊，原訂先發鄭凱文因染疫缺陣，23歲陳柏豪臨時頂替繳出3.2局失1分好投，加上周思齊、許基宏各貢獻2分打點，以4：2拿下勝利。

兄弟疫情從7月28日開始陸續有7名球員確診，以投手居多，鄭凱文是其中一員，另外同為先發的魏碩成、黃恩賜也中招，只好讓從二軍上來遞補的陳柏豪頂替先發。

陳柏豪雖然在2局下遇到滿壘危機，但安全下莊，直到4局下被敲2支安打，2出局後1次觸身形成滿壘，又投出1次保送才掉分，還好接手的廖乙忠採住煞車，陳柏豪3.2局僅失1分，被敲3支安打另有2次三振、3次四死球。

陳柏豪生涯在一軍出賽114場，僅先發過一次，在2020年對統一獅隊2.1局失3分，今天刷新生涯新紀錄，3.2局不僅是先發新高，也是生涯最高，原本是2020年5月9日曾中繼過3局。

隨著兄弟贏球，陳柏豪賽後獲選為單場MVP，是史上第4位先發在4局以下的單場MVP，1997年統一獅隊林朝煌是第一人，當時他投出4局失1分，再來是2018年中信兄弟隊洪宸宇（4局失1分），味全龍隊徐若熙在2021年兩度獲選，成績分別是3.2局11K、4局7K無失分。