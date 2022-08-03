中職／林智勝開轟+林凱威開箱 龍賞獅7連敗

中華職棒今晚在澄清湖球場的味全龍隊與統一獅隊之戰，龍隊首局就由林智勝開砲，以個人生涯第296轟擴大領先，最終6：0擊敗獅隊取得3連勝，獅隊則苦吞7連敗，下半季勝場數仍掛零。

1局上郭天信先敲二壘打，下一棒陳品捷敲安送回本壘，得到龍隊第1分，1出局後輪到第四棒的林智勝，在球數1好壞下，他一棒把江辰晏的球掃出左外野全壘打牆，一支2分砲幫助龍隊取得3：0領先。

林智勝昨天敲出滿貫砲，今天又轟2分砲，加上明星賽前在7月28日也敲出全壘打，連續兩天、連續三場開轟，本季累積7轟在全壘打榜獨居第二，僅次於樂天桃猿隊林立的9轟，距離生涯300轟大關也「M4」。

接著5局上滿壘局面，陳品捷高飛犧牲打敲回1分打點；6局上2出局一壘有人，蔣少宏、張政禹、郭天信連續3支安打再添2分。

龍隊先發投手鋼龍7局被敲6支安打，不過沒有掉分，特別是5局下被敲3支安打仍能下莊，成功壓制獅隊打線，投出6次三振另有1次四壞保送。

龍隊新投手林凱威也在8局下「開箱」，成為今年季中選秀第一位出賽的球員，第二顆球速就飆到151公里，花4顆球讓陳傑憲敲出飛球出局，接著保送林靖凱，隨後讓林子豪敲出內野飛球出局，最後三振掉陳鏞基，生涯初登板1局無失分，三振、保送各1次。