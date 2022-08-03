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中職／宋家豪中繼1局 連8場無失分

中央社／ 台北3日電
宋家豪。 圖／擷自推特
宋家豪。 圖／擷自推特

效力於樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪今天出戰千葉羅德海洋，第7局登板，中繼1局未掉分，連8場出賽未失分，樂天最終以5比4險勝。

樂天今天在主場與羅德交手，先發投手辛島航投5局失3分，樂天前5局結束以1比3落後，6局下展開反攻，靠著安打串連，攻下4分，以5比3反超。

樂天第7局換上宋家豪登板，讓前2名打者分別擊成飛球和吞下三振，儘管隨後保送荻野貴司，但及時穩住陣腳，讓藤原恭大敲成飛球接殺，順利拿下第3個出局數。

宋家豪此役投1局，面對4名打者，送出1次三振和保送，收下中繼成功，連續無失分場次推進第8場。

羅德儘管靠著中村獎吾8局上陽春砲，進帳1分，但未能再下一城，最終由樂天以5比4帶走勝利。

另外，旅日埼玉西武獅隊今天迎戰歐力士猛牛，台灣野手吳念庭未在先發名單內，8局上替補守一壘，未有打擊機會。

樂天金鷲 羅德海洋 宋家豪

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