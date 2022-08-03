中職／羅力百勝儀式 神秘嘉賓祝賀：你是我們最大驕傲

富邦悍將隊洋投羅力在7月23日面對味全龍隊時，投出6局無失分表現，收下中職生涯第100勝，成為中職百勝俱樂部第4人、外籍球員第2人，悍將回到新莊主場，在今天賽前特別安排表揚儀式。

悍將球團特別拍攝影片祝賀羅力這項難能可貴的成就，首勝捕手搭檔黃浩然、樂天桃猿隊索沙、霸林爵、中信兄弟隊泰迪、統一獅隊布雷克、味全龍隊伍鐸等羅力各隊的好朋友，以及中職百勝紀錄之一的潘威倫、中職會長蔡其昌，都透過影片表達祝賀。

影片壓軸的就是神秘嘉賓、羅力的家人向他祝賀，兩名小孩說：「爸比恭喜你拿下百勝。」妻子則說：「你是我們最大的驕傲，我們愛你，也非常想念你。」因疫情關係，羅力的家人無緣親眼見證羅力的百勝入袋，但在那一晚，羅力也感謝妻子的支持，並表達對家人的愛意。

影片結束後中職秘書長楊清瓏、富邦悍將領隊林華韋、總教練丘昌榮共同為羅力進行表揚，羅力也感謝球迷一直以來的支持。