中職／羅力錯失無安打之戰 申皓瑋敲追平安仍懊惱

富邦悍將隊中外野手申皓瑋昨晚在8局上演美技接殺，為羅力維持無安打比賽可能性，但想到9局上沒接到林立的深遠飛球導致無安打破功，申皓瑋眉頭一皺說：「真的滿懊惱的。」

昨晚先發投手羅力前7局都沒有被敲出安打，申皓瑋從5局回頭看計分板時就發現，8局上演飛撲美技接殺後，羅力也上前鼓勵，申皓瑋說：「不敢跟他說太多，怕影響他的調整。」正在大紀錄中的投手，隊友讓他獨自冷靜是棒球場上慣例。

然而9局上面對林立敲出的強勁平飛球，申皓瑋先往右外野方向移動，發現不對再修正往左外野跑，已來不及接殺，行程二壘安打，也是羅力被敲出的第一支安打，申皓瑋表示：「以我的能力是有機會的，但第一時間判斷錯誤，加上那球打得滿平，只有第一拍判斷的機會。」

猿隊靠著這一支安打，在9局上攻下1分，不過申皓瑋在9局下的1分打點三壘打，扳平戰局，也讓羅力的敗投解套，申皓瑋表示：「那支安打運氣太好，剛好打到線上、滾到後面去。」

富邦悍將隊外野手申皓瑋（右）昨晚上演美技飛撲接殺，沒收林承飛的可能安打。記者侯永全／攝影

悍將上半季戰績墊底，下半季前5場拿下3勝2敗，展現競爭力，申皓瑋認為，有了上半季的經驗，大家知道自己不足之處，「每天會主動留下來練習，因為剛比賽完，哪裡有缺失最清楚。」

申皓瑋昨天就加練到12點多才離開球場，今天早上也提前到球場訓練，不只是他，許多隊友也如此，申皓瑋說：「大家很想贏下每一場比賽。」