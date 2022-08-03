中職／陳柏豪也很好 丘昌榮：沒有輕敵空間

中信兄弟隊因陣中爆出疫情，今天先發投手從鄭凱文換成陳柏豪，外界認為對對手富邦悍將隊來說是利多，但悍將總教練丘昌榮不這麼認為，「陳柏豪也是很好的投手，我們沒有輕敵的空間。」

兄弟連日出現球員確診，至今天賽前一軍累積9人因確診隔離，包括今天通報的鄭凱文，只好改由陳柏豪頂替，陳柏豪上一次一軍先發已是2020年的事，今年在二軍先發最多投到3局。

丘昌榮表示，球隊對鄭凱文數據上確實沒有特別好，「今天中午知道他們換投手，但陳柏豪也是很好的投手，無論如何我們還是要做好選球、攻擊，各個方面，沒有輕敵的空間。」

鄭凱文本季對悍將隊先發4場拿下4勝0敗，對戰防禦率僅1.04；陳柏豪今年對悍將3場中繼，3.1局丟掉4分，對戰防禦率是10.80。

悍將昨晚與龍頭樂天桃猿隊纏鬥至延長賽，才以1：4敗北，比賽後段外野守備、夾殺都有瑕，丘昌榮表示，隊上有些年輕球員，打到職棒是不分年紀的，但觀念要建立起來，各部門教練很重要，「今天有提早2小時來球場，特別練習守備，打擊也有，因為主場有這個空間，再去做加強。」