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中職／鄭浩均、徐基麟已簽約 兄弟拉不拉上一軍待評估

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
中信兄弟隊總教練林威助。 圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊總教練林威助。 圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊近期染疫投手暴增，今年季中選秀前兩輪選入旅美投手鄭浩均、徐基麟目前已經完成簽約到二軍報到，能成為補充戰力嗎？總教練林威助認為，還是要看肌力狀況，不能因心急導致球員受傷。

兄弟今年在選秀首輪選中鄭浩均、次輪選進徐基麟，都有旅美成績做背書，領隊劉志威今天透露，兩名投手都已經接受體檢、完成簽約，近期已到兄弟二軍報到，「合約細節會找時間一起公布。」

雖然兩人都已經到二軍報到，但林威助表示，近期收到的報告是，兩人的肌力都還需要調整，「如果因為沒人，拉他們上來導致受傷，這樣也不行。」劉志威也說，要看二軍的狀況而定。

兄弟近期有9名一軍球員因確診隔離中，其中投手就佔了7人，3人是先發，戰力嚴重不足，2名新洋投戰力有譜，但最快也要下周才會抵台，缺乏輪值人選，林威助表示：「余謙、陳琥也還在復健中，接下來會很辛苦。」

林威助 選秀 陳琥

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