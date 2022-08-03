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中職／兄弟投手沒人了 2洋投1人快來台1人有頭緒

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
中信兄弟隊領隊劉志威賽前接受媒體訪問。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟隊領隊劉志威賽前接受媒體訪問。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟隊目前一軍9名球員確診，不到停賽標準，然而多半是投手「中獎」讓總教練林威助很頭大，兄弟領隊劉志威表示：「既然疫情規範先前已經定下，就照聯盟的規範去面對。」

兄弟今日原訂先發投手鄭凱文快篩陽性，加上從7月25日起球員陸續確診，到今天一軍累積9人還在隔離中，其中7人是投手，先發佔了3人，戰力大打折扣，還沒算進因家人確診被列為密切接觸者的王政順。

劉志威表示，投手佔多數，總教練調度上確實比較難安排，「但遊戲規則已經定下來，就照著去走，真的有挑戰性，但規則是如此，每一隊都會遇到這樣的狀況，不可能因為我們去改變。」

兄弟二軍投手抽調上來支援，導致人力真空，目前已經延賽一場，接下來能不能打？劉志威也還無法確定，只能說：「上來一軍的球員也知道，這個時期更要負起責任，把球賽打好。」

兄弟因泰迪、象魔力日前離隊，導致洋投戰力也不足，劉志威表示，新洋投麥力德（Michael Mariot）預計下周六、日會到，第二名洋投也接近簽約，「這1、2天會確認來台時間。」這名新戰力目前在3A出賽，其餘細節不便透露。

中信兄弟 鄭凱文 林威助

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