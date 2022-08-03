快訊

柔道亞錦賽／奪牌保證！男神楊勇緯奪銅

共軍對台周邊海域發射11枚東風導彈 總統府發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／疫情風暴林威助「投」痛 排不出明天先發

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
中信兄弟近期確診球員多半是投手，今日一軍賽事投手只能湊出11人。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟近期確診球員多半是投手，今日一軍賽事投手只能湊出11人。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟隊今天爆出疫情，一軍累積9人確診隔離中，無法達成停賽標準，麻煩的是有7人是投手，包括鄭凱文、黃恩賜、魏碩成3名先發，輪值只剩下洋投德保拉，兄弟總教練林威助直呼辛苦，「明天誰先發都不知道」。

兄弟球團今天賽前公布近期有江忠城、吳哲源、黃恩賜、彭識穎、吳俊偉、謝榮豪、鄭凱文，7名球員確診，後續新增魏碩成，而日前確診的詹子賢快篩仍陽性，陳偉漢、楊志龍也還在隔離中。

隔離中的名單以投手居多，外加王政順也因家人確診在隔離中，洋投空缺還沒補上，兄弟真的沒投手了，今日一軍賽事投手只能湊出11人，先發的陳柏豪近年都是後援，勢必採取車輪戰，而德保拉、李吳永勤不能上場，牛棚剩下8人可用。

林威助表示：「先發剩一個德保拉，其餘都是長中繼、中繼，聯盟問我明天先發是誰，我沒辦法回答，要看這場比賽怎麼樣才知道。」

扣掉在二軍的吳俊偉、吳哲源，一軍9人隔離，兄弟距離停賽的15人以上規定還有不小差距，兄弟也透過疫情遞補方式，拉上官大元、王奕凱、陳柏豪、呂彥青、蔡齊哲支援。

林威助表示，呂彥青近期都在牛棚待命，也無法一下拉回到先發的局數，「都不是先發，採取車輪戰的話，對投手來說很辛苦。」助總做好最壞打算，如果打到延長賽或是分數落差大，「有可能野手要上去投，一直燒牛棚不是辦法。」

兄弟今起要展開四連戰，下周也還有五場比賽要打，隔離中的本土先發投手就算順利出關也還要調整，暫時都還回不來，這兩周若一直用車輪戰，林威助疑惑：「投手承受得住嗎？要保持球賽品質，如果壓不住的時候要換嗎？很難去調度。」

林威助也指出，目前密切接觸者不知道能不能算進名單，但照目前這樣下去，病毒也還在球隊中，「每天就會是一、兩個確診。」

林威助 牛棚 德保拉

延伸閱讀

中職／明星中的明星 助總看拿莫「風采都照著他」

中職／申皓瑋開轟 新竹棒球場第602轟等了6年出爐

中職／「新竹王」彭政閔31轟 最近1轟是林威助滿貫砲

中職／呂彥青適時補上牛棚戰力 開始享受危機登板

相關新聞

中職／兄弟換先發原因揭曉 鄭凱文等7球員與1教練確診

中信兄弟隊今天臨時換先發，原因是近日陣中多名球員確診，投手鄭凱文是其中一員，兄弟球團今天公告自7月30日起新增7名球員加...

日職／「進入零的領域」！ 村上宗隆連5打席開轟寫新紀錄

養樂多當家重砲村上宗隆近況超火燙，繼前一場對阪神虎連三打席開轟後，昨日對中日龍在前兩打席又炸裂，連5打席開轟寫下日職新紀錄，打破王貞治保持多年的連4打席全壘打紀錄，職退役球星佐藤隆彦形容他已進入「零的

中職／兄弟傳「疫」外 陳柏豪救火

中信兄弟隊受到疫情衝擊，先發投手沒人了，昨晚陳柏豪扮演救火隊，臨時先發繳出3.2局失1分表現，成功頂起空缺，幫助兄弟以4...

中職／范米特連吞7敗 富邦悍將還在評估安得勝

富邦悍將隊洋投范米特昨天先發吞敗後，連續7場比賽登板都吞下敗投，目前以3勝11敗繼續保持在聯盟敗投王位置，對於范米特的狀...

U12世界盃／警惕美國凶猛火力 中華隊要壓出最好投手

U12世界盃少棒賽展開複賽賽程，中華隊今晚先對上多明尼加隊，明天就要碰到火力兇猛的美國隊，未來三場賽事的先發安排要審慎考...

中職／投手戰力告急走一步算一步 林威助：只能車輪戰

中信兄弟隊近日傳出7名投手確診消息，在二軍也沒有合適先發投手戰力能夠頂替的情況下，總教練林威助今天對富邦悍將賽前就直言，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。