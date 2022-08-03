中職／疫情風暴林威助「投」痛 排不出明天先發

中信兄弟隊今天爆出疫情，一軍累積9人確診隔離中，無法達成停賽標準，麻煩的是有7人是投手，包括鄭凱文、黃恩賜、魏碩成3名先發，輪值只剩下洋投德保拉，兄弟總教練林威助直呼辛苦，「明天誰先發都不知道」。

兄弟球團今天賽前公布近期有江忠城、吳哲源、黃恩賜、彭識穎、吳俊偉、謝榮豪、鄭凱文，7名球員確診，後續新增魏碩成，而日前確診的詹子賢快篩仍陽性，陳偉漢、楊志龍也還在隔離中。

隔離中的名單以投手居多，外加王政順也因家人確診在隔離中，洋投空缺還沒補上，兄弟真的沒投手了，今日一軍賽事投手只能湊出11人，先發的陳柏豪近年都是後援，勢必採取車輪戰，而德保拉、李吳永勤不能上場，牛棚剩下8人可用。

林威助表示：「先發剩一個德保拉，其餘都是長中繼、中繼，聯盟問我明天先發是誰，我沒辦法回答，要看這場比賽怎麼樣才知道。」

扣掉在二軍的吳俊偉、吳哲源，一軍9人隔離，兄弟距離停賽的15人以上規定還有不小差距，兄弟也透過疫情遞補方式，拉上官大元、王奕凱、陳柏豪、呂彥青、蔡齊哲支援。

林威助表示，呂彥青近期都在牛棚待命，也無法一下拉回到先發的局數，「都不是先發，採取車輪戰的話，對投手來說很辛苦。」助總做好最壞打算，如果打到延長賽或是分數落差大，「有可能野手要上去投，一直燒牛棚不是辦法。」

兄弟今起要展開四連戰，下周也還有五場比賽要打，隔離中的本土先發投手就算順利出關也還要調整，暫時都還回不來，這兩周若一直用車輪戰，林威助疑惑：「投手承受得住嗎？要保持球賽品質，如果壓不住的時候要換嗎？很難去調度。」

林威助也指出，目前密切接觸者不知道能不能算進名單，但照目前這樣下去，病毒也還在球隊中，「每天就會是一、兩個確診。」