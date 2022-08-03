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U12世界盃／日本輸多明尼加無緣複賽 吞史上最慘成績
U12世界盃少棒賽今天進行預賽最後一天賽程，日本隊以2：5輸給多明尼加隊，預賽戰績1勝3敗確定無緣晉級複賽，要去打排名賽，也確定寫下參賽以來隊史最差成績。
日本隊在過去5屆U12世界盃從首屆第5名開始，接著依序拿下第3、第6、第4名，上屆拿下亞軍是隊史最佳成績，但今天落敗後，在B組排名落到第四，接下來只能打7到11名排名戰。
日本隊今天1局上先馳得點，不過1局下多明尼加隊靠著3支安打、1次四壞、1次觸身球，加上日本隊2次要命的守備失誤，單局得到5分，逆轉比數；日本隊雖在3局上追回1分，但後繼無力。
日本先發投手柏木春瑛堪稱悲情，投2局失5分皆非責失，承擔敗投，他在本屆U12先發2場，合計5.2局失12分，不過防禦率仍是0，皆非責失，打擊上12打數敲出5支安打，包括1轟，貢獻4分打點。
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