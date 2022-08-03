中職／兄弟換先發原因揭曉 鄭凱文等7球員與1教練確診

中信兄弟隊今天臨時換先發，原因是近日陣中多名球員確診，投手鄭凱文是其中一員，兄弟球團今天公告自7月28日賽後起，新增7名球員加1名教練確診，加上王政順因家人確診隔離中，戰力大打折扣。

今天在新莊球場的中信兄弟與富邦悍將隊之戰，鄭凱文是原定先發投手，然而中午時聯盟公布，由於鄭凱文身體不適，換由陳柏豪先發。

中信兄弟公布近期確診人員，7月28日賽後江忠城確診，之後30日吳哲源，31日黃恩賜、彭識穎、吳俊偉，8月1日謝榮豪，8月2日教練郭峰駿，8月3日鄭凱文，另外王政順因家人確診進行居家隔離；官大元、王奕凱、陳柏豪以疫情遞補方式上一軍支援。

兄弟近期陸續有成員染疫，投捕教練陳智弘7月18日確診，24日內野守備教練石志偉快篩陽性，25日內野手林志綱，26日外野手詹子賢、捕手黃鈞聲，27日陳文杰、陳偉漢，28日楊志龍，連續5天出現案例。

陳柏豪今年在一軍出賽10場都是後援，共10.1局、防禦率3.48，最近一次在一軍先發是2020年10月11日，對統一獅隊2.1局失3分承擔敗投，也是生涯唯一一次一軍先發；今年在二軍8場出賽僅2場先發，防禦率1.76。