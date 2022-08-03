日職／超越王貞治！ 村上宗隆連5打席開轟寫新紀錄

養樂多當家重砲村上宗隆近況超火燙，繼前一場對阪神虎連三打席開轟後，昨日對中日龍在前兩打席又炸裂，連5打席開轟寫下日職新紀錄，打破王貞治保持多年的連4打席全壘打紀錄，職退役球星佐藤隆彦形容他已進入「零的領域」！

養樂多近兩戰成為村上宗隆的個人秀，先是在31日對阪神虎連三打席敲全壘打，靠一己之力率隊贏球，昨日對中日龍前兩打席又開砲，寫下連5打席開轟的日職新紀錄，雖然第三打席「僅敲出」二壘打，但連6打席都是長打還是很嚇人，球迷也高喊「比漫畫還扯」、「真的太神了」。

在5轟大進補後，村上宗隆本季累積39轟已追平去年的全壘打數，照此速率有機會挑戰王貞治在1964年所創下的本土球員單季55轟的紀錄。對於村上宗隆連5打席開轟的神奇表現，日職退役球星佐藤隆彦表示：「球員狀態好時，有時會進入Zone的領域，像這樣連續擊出全壘打，我還是球員的時候也有過，那時連投手下一球要投什麼都知道，但是這種狀態不可能一直延續下去，不過村上選手真的太厲害了。」

22歲的村上宗隆於2017年以第一指名加入養樂多後，2018年來台打過冬盟，當時出賽19場，打擊率僅0.224帶有4發全壘打，不過2019年蛻變繳出36轟96打點，奪下新人王寶座，去年更上層樓繳出39轟勇奪全壘打王，還拿下央聯MVP。沒想到本季還能再進步，不僅全壘打王與打點王幾乎已是囊中物，繼續火熱下去還有機會挑戰打擊三冠王，甚至連兩年央聯MVP也不遠了。