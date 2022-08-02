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中職／又是林立 羅力檢討唯一被敲安打席有1點遺憾
挑戰無安打比賽的美夢，富邦悍將隊37歲洋投羅力最終敗在剋星手中，第九局一出局時被林立掃出二壘打，最終投8.1局僅被敲1安打、失1分（無責失），悍將打到延長10局以1：4不敵樂天桃猿隊，羅力檢討唯一被敲安打的打席，遺憾在於不該一開始就陷於球數落後。
羅力以115球投8.1局，前8局都未被敲出安打，包括隊友守備全力相挺，第8局羅力兩度被打得強勁的球嚇到瞪大眼、綜藝摔，最精彩一球為林承飛挑戰中外野，被申皓瑋美技撲接收進手套，以守備捍衛羅力繼續挑戰紀錄的機會。
球數已經破百的情況下，羅力續投第9局，終究還是過不了對戰打擊率超過4成的林立這關，這支二壘打敲碎無安打比賽的美夢，羅力以115球、8.1局極好投退場。
羅力坦言，第6局就有注意到還沒被敲出安打，但當時局面是0：0，更在意能否幫助球隊拿下勝利。
第9局碰到林立，羅力當然也知道是一大關卡，他表示林立是近況很好的打者，但即便當時對他投到1好3壞，還是抱持對決想法，「寧願投進去給他打，也不要保送他。」他也指出可以做得更好的地方，「不要把自己逼到必須投好球的局面。」
羅力退場後，曾峻岳接手戰局，沒守住羅力留在壘上的跑者，悍將9局下的反撲，兩出局後申皓瑋掃出在右外野邊線內落地的追平三壘打，但還是輸給猿隊10局的攻勢。
羅力繳出8.1局好投，卻沒能幫助球隊收下勝利，他說：「棒球本來就是這樣，可能各方面表現都很好，卻無法拿下勝利，對方狂威也是很難打的投手，分數沒有那麼好打。」
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