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中職／羅力8.1局極好投沒贏 悍將打到延長10局還是崩了
富邦悍將隊37歲洋投羅力挑戰無安打比賽，敗在剋星手中，第9局一出局時被林立掃出二壘打，此役8.1局僅被敲1安打、失1分（無責失），悍將一度在9局下靠申皓瑋的三壘打追平，戰局還是在10局上崩盤，嚴宏鈞從曾峻岳手中掃出三壘打、帶有2分打點，猿隊終場以4：1擊敗悍將。
羅力解鎖生涯百勝後，今天又是一場幾乎要向偉大看齊的好投，前7局投完共用95球，未被敲出安打，第8局繼續站上投手丘，面對朱育賢被打得強勁，已讓羅力嚇到瞪大眼，看到接殺露出鬆了口氣的笑容，下一打席林承飛挑戰中外野，被申皓瑋美技撲接收進手套，以守備捍衛羅力繼續挑戰紀錄的機會。
球數已經破百的情況下，羅力續投第9局，終究還是過不了對戰打擊率超過4成的林立這關，這支二壘打敲碎無安打比賽的美夢，羅力以115球、8.1局極好投退場。
曾峻岳接手戰局，讓廖健富打向投手正面，卻在抓前、後位跑者的慌亂之間出現失誤，陳俊秀打向游擊，王勝偉傳三壘也未抓下出局數，讓猿隊先跑回1分。
悍將9局下的反撲，先由范國宸靠失誤上壘，兩出局後，申皓瑋掃出在右外野邊線內落地的三壘打，在輸球邊緣解救悍將，仍擋不下猿隊10局的攻勢，郭嚴文安打、梁家榮保送後，嚴宏鈞補上三壘打，一棒掃回兩分讓悍將心涼，林立的安打再送回猿隊第4分。
猿隊洋投狂威也有不俗演出，熱投生涯新高123球，7局僅被敲出5安打、無失分，送出9K，但投球任內未等到分數支援，以無關勝敗收場。
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