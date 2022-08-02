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日職／吳念庭單場雙安 西武逆轉擊敗歐力士

中央社／ 台北2日電
吳念庭。 擷圖自推特
吳念庭。 擷圖自推特

旅日埼玉西武獅隊台灣野手吳念庭今天出戰歐力士猛牛，單場5打數敲出2支安打，且貢獻1分打點，西武獅隊最終以4比2逆轉勝出。

西武獅隊今天在主場迎戰歐力士，前一戰4打數無安打的吳念庭此役先發第6棒、守三壘。

吳念庭前3次打擊都空手而歸，且吞下1次三振，7局下登場時，從歐力士第2任投手阿部翔太手中敲出安打。

西武獅隊前7局結束，以1比2落後，趁著8局下歐力士換上投手本田仁海登板時展開反擊，源田壯亮在一、二壘有人情況下敲出追平分安打，而山川穗高2出局時獲得故意四壞保送，隨後栗山巧在滿壘時選到保送，攻下超前分，吳念庭再補上1支安打，追加保險分，西武獅隊最終就以4比2迎接勝利。

吳念庭此役5打數2安打，進帳1分打點，賽後打擊率升至2成26。

吳念庭 歐力士猛牛 西武獅

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