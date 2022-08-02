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U12世界盃／義大利有可愛女將先發 中華隊15：0扣倒對手

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
義大利面對中華隊，推出女將比薩（Anita Bissa）先發。圖／中華棒球協會提供
義大利面對中華隊，推出女將比薩（Anita Bissa）先發。圖／中華棒球協會提供

中華隊今天出戰U12世界盃棒球賽預賽最後一場，對複賽形勢已無影響的一戰，提前在4局以15：0擊敗義大利隊，以4勝1敗完成預賽賽程，將帶1勝1敗進入複賽。

義大利推出可愛的女將比薩（Anita Bissa）先發，中華隊首局在開路先鋒吳聖智的二壘打之後，歐子喬敲安幫助中華隊首開紀錄，第3局又是吳聖智的二壘打敲開攻勢，莊博淵、歐子喬都補上安打掃回分數。

中華隊在比薩退場後開始打開局面，義大利第2任投手羅倫佐（Lorenzo Ruberto）面對4人次都沒解決，被敲3安打、1保送，中華隊也趁著這局攻下9分大局，將比分差距擴大為10：0，比薩最終帳面成績為2.1局失4分。

中華隊以4勝1敗完成預賽賽程，將帶1勝1敗進入超級循環複賽。圖／中華棒球協會提供
中華隊以4勝1敗完成預賽賽程，將帶1勝1敗進入超級循環複賽。圖／中華棒球協會提供

中華隊在第4局敲出4安打、3保送，加上靠失誤上壘，義大利在這局僅抓下1個出局數，讓中華隊攻下5分達到提前結束比賽的條件。

中華隊由簡紹翔先發，投1.1局被敲1安打、2保送，換上鐘士旻接手，投2.2局被敲1安打、無失分。

A組已在昨天確定晉級超級循環複賽的3席，分別是中華隊、墨西哥、委內瑞拉，今天墨西哥以7：1賞給委內瑞拉首敗後，3隊都是帶1勝1敗進入複賽。

中華隊 棒球 U12世界少棒賽

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