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U12世界盃／委內瑞拉隊胸口別黑絲帶 預賽4連勝

中央社／ 台北1日電
委內瑞拉擊敗巴拿馬。 U12世界盃官方臉書粉絲團
委內瑞拉擊敗巴拿馬。 U12世界盃官方臉書粉絲團

委內瑞拉少棒隊今天在U12世界盃出賽，胸口別上黑色絲帶，悼念昨天委內瑞拉國內比賽意外過世的球員；委內瑞拉終場以7比0擊敗巴拿馬，目前預賽4戰全勝。

U12世界盃棒球賽委內瑞拉今天預賽與巴拿馬隊交手， 委內瑞拉球員胸前多了黑色絲帶，根據工作人員透露，委內瑞拉國內昨天比賽，有名16歲投手因為比賽過程打者球棒斷掉被打中胸口昏厥、送醫不治，所以今天球員們特別繫上黑絲帶悼念。

委內瑞拉今天先發投手桑切斯（WilliangelSanchez）展現壓制力，總計用71球投4局，僅被敲出4支安打，投出3次保送、3次三振，無失分，拿下勝投。

今天比賽委內瑞拉1局靠著失誤、安打、野手選擇、拉莫斯（Jose Ramos）適時安打先馳得點，委內瑞拉5局再起攻勢，靠著單局6支安打、對手守備也有狀況，一口氣攻下6分，奠定勝基。

委內瑞拉拿下預賽4連勝，目前暫居A組分組第一，墨西哥隊今天擊敗義大利隊，戰績3勝1敗、暫居第2，台灣隊目前2勝1敗，今天晚上將與南非隊交手。

U12世界盃棒球賽預賽採分組循環賽制，每組前3名球隊晉級超級循環賽複賽，預賽對戰帶入複賽，目前戰況A組晉級球隊沒意外將會是委內瑞拉、墨西哥、台灣。

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