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陳時中喊8年蓋捷運 北捷局長打臉：核定到完工至少10年

中職／唯一入選明星賽未上場 曾峻岳與偶像彭政閔合照仍開心

聯合新聞網／ 綜合報導
曾峻岳成唯一一位兩天明星賽皆未出賽的選手(左)，但仍開心與彭政閔合影。 曾峻岳IG
曾峻岳成唯一一位兩天明星賽皆未出賽的選手(左)，但仍開心與彭政閔合影。 曾峻岳IG

中職明星賽在昨日告一段落，不料去年新人王、富邦悍將終結者曾峻岳竟被遺忘，成為唯一一位兩天皆沒有出賽的選手，不過曾峻岳表示並不失落，除了喊話希望明年能再參加，賽後他還獲得和偶像「恰恰」彭政閔合照機會。

去年成為中職首位新人年「雙10」投手，曾峻岳的好表現備受肯定，今年也如願被選進明星賽中華隊，然而昨天預計要在9局登板關門，不料8局下明星隊從落後1分追成超前1分，再加上作客的中華隊未能在9局上追平比數，因此明星隊提早獲勝，曾峻岳9局下上場關門的計畫也因此泡湯。

對於曾峻岳成為兩天唯一一位沒能站上球場獻技的球員，苦吞兩敗的中華隊總教練林岳平也表示對他相當抱歉，表示8局下的戰況打亂自己原先設想的投手調度，教練團也陸續上前安慰他。

明星賽結束後，曾峻岳在IG發文留戀，寫下，「完全沒想到自己能參與明星賽，希望明年還能再參加。」，另外此貼文還有一大亮點，就是曾峻岳曬出的6張照片中，最後一張竟是和「恰恰」彭政閔合照，曾峻岳直呼，「很開心能跟偶像拍照。」

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