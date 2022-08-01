中職／許賢文提6點質疑 批林哲瑄該當演員引眾怒急刪文

新竹棒球場重建後在22日重新回到中職賽場，然而2天賽事打完狀況連連，包括富邦悍將外野手林哲瑄因撲接飛球，造成左肩關節唇撕裂本季宣告報銷。台灣運動文化協會常務理事許賢文昨晚在臉書對此提出6點看法，其中「建議林哲瑄改行當演員」的言論遭到網友砲轟，隨後緊急修改文章內容還是止不了火，該臉書帳號目前已關閉。

新竹市政府花了12億台幣修建的新竹市立棒球場，在22日啟用後卻負評不斷，包含紅土、草皮、甚至外野的建築都對球員造成影響，還讓味全龍、富邦悍將多名球員受傷，其中最嚴重的為林哲瑄左肩關節唇撕裂傷，目前確定要動左肩手術，評估動刀後休養6到8個月，何時能回球場還要再評估。

台灣運動文化協會常務理事許賢文。 翻攝自許賢文臉書

台灣運動文化協會常務理事許賢文昨晚在臉書發文，他談到新竹球場工程的首席顧問是林華韋，「顧問是只顧不問純掛名的嗎？」；而味全球團場勘超過3次以上，球場有問題不是早就該提出？「味全教練圈場勘是作秀，還是腦袋裝X的？」

另外他認為，聯盟在球場完工後就正式舉辦二軍例賽，聯盟場地組的專業能力不在話下，「為何聯盟沒有意見？」；且在林華韋、味全球團、中職聯盟等共同背書下，「球員工會為何不敢一一點名要求說明？」。

而最後一點許賢文寫下，「那個號稱職業生涯將因傷中斷的球員，我建議你改行當演員算了！」由於該言論引發巨大爭議，文章貼出1小時後，他就刪除並表示，「原先第6點我刪了，就讓球員、球團、工會與聯盟關門處理罷了」。

許賢文批評林哲瑄該改行當演員引發眾怒，後續自行修改文章內容，前後文對比。 翻攝自許賢文臉書

許賢文在隨後改發的文中說道，不敢自稱「棒球專業」，但是能在他面前自稱「棒球專業」的也應該為數不多就是，所以那些最近竄出的「棒球專業人士」們速速退散吧。

富邦悍將領隊林華韋回應許賢文的質疑。 聯合報系資料照

至於現任富邦領隊林華韋在這篇貼文中被質疑辦事不周，據《ETtoday運動雲》報導，本人今也針對這點作出回應，他表示「投標前廠商有請我當顧問，但得標之後已三年沒有再聯絡」。他進一步說明，是好朋友介紹才同意當顧問，當時確實有隊球場規格徵詢意見，自己並不認識對方公司，也不確定是統包還是發包商，給了建議後就沒後續了。

至於許賢文建議「林哲瑄改行當演員」的言論，報導中也指出林華韋不多作回應，只希望林哲瑄能健康重返球場。