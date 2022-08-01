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中職／許賢文提6點質疑 批林哲瑄該當演員引眾怒急刪文

聯合新聞網／ 綜合報導
林哲瑄因新竹球場場地問題整季報銷，台灣運動文化協會常務理事許賢文發文批評他該轉行當演員後遭到網友圍剿。 聯合報系資料照
林哲瑄因新竹球場場地問題整季報銷，台灣運動文化協會常務理事許賢文發文批評他該轉行當演員後遭到網友圍剿。 聯合報系資料照

新竹棒球場重建後在22日重新回到中職賽場，然而2天賽事打完狀況連連，包括富邦悍將外野手林哲瑄因撲接飛球，造成左肩關節唇撕裂本季宣告報銷。台灣運動文化協會常務理事許賢文昨晚在臉書對此提出6點看法，其中「建議林哲瑄改行當演員」的言論遭到網友砲轟，隨後緊急修改文章內容還是止不了火，該臉書帳號目前已關閉。

新竹市政府花了12億台幣修建的新竹市立棒球場，在22日啟用後卻負評不斷，包含紅土、草皮、甚至外野的建築都對球員造成影響，還讓味全龍、富邦悍將多名球員受傷，其中最嚴重的為林哲瑄左肩關節唇撕裂傷，目前確定要動左肩手術，評估動刀後休養6到8個月，何時能回球場還要再評估。

台灣運動文化協會常務理事許賢文。 翻攝自許賢文臉書
台灣運動文化協會常務理事許賢文。 翻攝自許賢文臉書

台灣運動文化協會常務理事許賢文昨晚在臉書發文，他談到新竹球場工程的首席顧問是林華韋，「顧問是只顧不問純掛名的嗎？」；而味全球團場勘超過3次以上，球場有問題不是早就該提出？「味全教練圈場勘是作秀，還是腦袋裝X的？」

另外他認為，聯盟在球場完工後就正式舉辦二軍例賽，聯盟場地組的專業能力不在話下，「為何聯盟沒有意見？」；且在林華韋、味全球團、中職聯盟等共同背書下，「球員工會為何不敢一一點名要求說明？」。

而最後一點許賢文寫下，「那個號稱職業生涯將因傷中斷的球員，我建議你改行當演員算了！」由於該言論引發巨大爭議，文章貼出1小時後，他就刪除並表示，「原先第6點我刪了，就讓球員、球團、工會與聯盟關門處理罷了」。

許賢文批評林哲瑄該改行當演員引發眾怒，後續自行修改文章內容，前後文對比。 翻攝自許賢文臉書
許賢文批評林哲瑄該改行當演員引發眾怒，後續自行修改文章內容，前後文對比。 翻攝自許賢文臉書

許賢文在隨後改發的文中說道，不敢自稱「棒球專業」，但是能在他面前自稱「棒球專業」的也應該為數不多就是，所以那些最近竄出的「棒球專業人士」們速速退散吧。

富邦悍將領隊林華韋回應許賢文的質疑。 聯合報系資料照
富邦悍將領隊林華韋回應許賢文的質疑。 聯合報系資料照

至於現任富邦領隊林華韋在這篇貼文中被質疑辦事不周，據《ETtoday運動雲》報導，本人今也針對這點作出回應，他表示「投標前廠商有請我當顧問，但得標之後已三年沒有再聯絡」。他進一步說明，是好朋友介紹才同意當顧問，當時確實有隊球場規格徵詢意見，自己並不認識對方公司，也不確定是統包還是發包商，給了建議後就沒後續了。

至於許賢文建議「林哲瑄改行當演員」的言論，報導中也指出林華韋不多作回應，只希望林哲瑄能健康重返球場。

新竹市立棒球場 建築 手術

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