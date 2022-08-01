快訊

陳明通兩次聲明態度急轉 6千字說不清論文門兩大疑點

國3傳重大車禍！南下57.6K客運翻覆「橫跨三車道」多人受傷 路況大塞車

中職／那年一起看的捍衛戰士 丘總、葉總明星賽當最資深CP

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
味全龍隊總教練葉君璋、富邦悍將隊總教練丘昌榮。圖／富邦悍將隊提供
味全龍隊總教練葉君璋、富邦悍將隊總教練丘昌榮。圖／富邦悍將隊提供

中職明星賽今年有不少CP組合，把握難得同隊的機會重溫舊情，最資深CP要屬富邦悍將隊總教練丘昌榮、味全龍隊總教練葉君璋，兩人從小一起長大，還是會相約看電影的關係，丘總被問到一起看過的電影，秒答：「捍衛戰士」。

葉君璋和丘昌榮堪稱竹馬CP，兩人是士林國小同學，生日只差5天的他們，從小就黏踢踢，丘昌榮解釋：「我是投手、他是捕手，從小就感情很好。」

兩人從小就懂「約會」，會一起去吃美食、看電影，被虧很少聽聞兩個男生相約看電影，丘昌榮笑回：「小時候會啦！」

丘總眼中的小葉，是自己在棒球路上重要的扶持，他說：「如果沒有他的鼓勵，我可能很早就放棄了。」他點出一件讓他印象深刻的事，就是2020年時任中信兄弟隊教頭，總冠軍賽第7戰在洲際球場輸了比賽，「開在台74線上，他是第一個打給我的，怕我太傷心、太難過，總是知道什麼時候適合打給我。」

兩人在士林國小之後的棒球歷程有緣無份，雖陸續有幾次同隊的機會，但都未能成局，包括去年葉君璋詢問他到龍隊的意願，結果最終丘昌榮決定接下悍將兵符，葉總說：「他去富邦也很棒，對他是不錯的機會，可以試試看。」

明星賽的場合，讓兩人難得再有同隊機會，同在明星隊陣營的丘總與葉總，幾乎全程黏在一起，屢被捕捉到口罩也掩飾不了的笑眼，自成其他人進不去的氛圍。

丘昌榮 明星賽 葉君璋

延伸閱讀

中職／悍將洋投威迪茲遭解約 新洋投安德勝二軍初登板

中職／林哲瑄準備動刀 丘昌榮：選手最不想遇到的事

中職／羅力百勝難在哪？丘昌榮：要夠「穩」

中職／新竹球場痛的回憶 丘昌榮：感覺快死了

相關新聞

中職／那年一起看的捍衛戰士 丘總、葉總明星賽當最資深CP

中職明星賽今年有不少CP組合，把握難得同隊的機會重溫舊情，最資深CP要屬富邦悍將隊總教練丘昌榮、味全龍隊總教練葉君璋，兩...

中職／昔日印地安人都老了 陳俊秀喊慶baby開不了口

中職明星賽在昨天落幕，兩天的比賽打下來，還有場小型的「印地安人同學會」，陳俊秀回想以前大家都在高中畢業時就赴美，再看現在...

中職／和江坤宇合體結束 林靖凱笑：我們不是真愛

鎮守「平鎮黃金二游防線」的林靖凱、江坤宇，在中職明星賽終於等到合體機會，昨晚明星賽落幕後兩人再次一起接受訪問，談到進職棒後合作初體驗的心得。 林靖凱、江坤宇睽違4年後再次攜手合作，扛起今年明星賽

日職／村上宗隆三響砲轟垮阪神 球迷驚嘆「扯到無法形容」

中央聯盟31日由東京養樂多燕子對上阪神虎的比賽，養樂多強打村上宗隆上演單場三響砲，一人包辦養樂多全場的四分打點，讓球隊在延長賽中以二比四擊敗阪神虎。村上因此成為球迷熱議的焦點，甚至還有人希望本季火燙的他，能夠挑戰「世界全壘打王」王貞治單季55轟的紀錄。

小馬少棒／高雄小將再敗拉雷多 挺進小馬聯盟冠軍賽

高雄小將代表台灣赴美出賽小馬聯盟世界少棒錦標賽，今天對戰敗部冠軍美國拉雷多隊，高雄小將打線火力猛烈，逼對手頻調整守備，最...

小馬青棒／準職棒球員林詔恩好投 平鎮晉小馬聯盟冠軍戰

桃園市平鎮高中參加美國小馬聯盟世界青棒賽，今天準職棒球員林詔恩先發5局失2分好投壓制，陳佳樂連2戰有表現，今天貢獻2打點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。