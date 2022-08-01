中職／那年一起看的捍衛戰士 丘總、葉總明星賽當最資深CP

中職明星賽今年有不少CP組合，把握難得同隊的機會重溫舊情，最資深CP要屬富邦悍將隊總教練丘昌榮、味全龍隊總教練葉君璋，兩人從小一起長大，還是會相約看電影的關係，丘總被問到一起看過的電影，秒答：「捍衛戰士」。

葉君璋和丘昌榮堪稱竹馬CP，兩人是士林國小同學，生日只差5天的他們，從小就黏踢踢，丘昌榮解釋：「我是投手、他是捕手，從小就感情很好。」

兩人從小就懂「約會」，會一起去吃美食、看電影，被虧很少聽聞兩個男生相約看電影，丘昌榮笑回：「小時候會啦！」

丘總眼中的小葉，是自己在棒球路上重要的扶持，他說：「如果沒有他的鼓勵，我可能很早就放棄了。」他點出一件讓他印象深刻的事，就是2020年時任中信兄弟隊教頭，總冠軍賽第7戰在洲際球場輸了比賽，「開在台74線上，他是第一個打給我的，怕我太傷心、太難過，總是知道什麼時候適合打給我。」

兩人在士林國小之後的棒球歷程有緣無份，雖陸續有幾次同隊的機會，但都未能成局，包括去年葉君璋詢問他到龍隊的意願，結果最終丘昌榮決定接下悍將兵符，葉總說：「他去富邦也很棒，對他是不錯的機會，可以試試看。」

明星賽的場合，讓兩人難得再有同隊機會，同在明星隊陣營的丘總與葉總，幾乎全程黏在一起，屢被捕捉到口罩也掩飾不了的笑眼，自成其他人進不去的氛圍。