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小馬青棒／準職棒球員林詔恩好投 平鎮晉小馬聯盟冠軍戰

中央社／ 台北1日電
桃園市平鎮高中參加美國小馬聯盟世界青棒賽，今天準職棒球員林詔恩先發5局失2分好投壓制，陳佳樂連2戰有表現，今天貢獻2打點，率隊以12比2、5局拿勝，平鎮3連勝晉級冠軍戰。 中央社
桃園市平鎮高中參加美國小馬聯盟世界青棒賽，今天準職棒球員林詔恩先發5局失2分好投壓制，陳佳樂連2戰有表現，今天貢獻2打點，率隊以12比2、5局拿勝，平鎮3連勝晉級冠軍戰。 中央社

桃園市平鎮高中參加美國小馬聯盟世界青棒賽，今天準職棒球員林詔恩先發5局失2分好投壓制，陳佳樂連2戰有表現，今天貢獻2打點，率隊以12比2、5局拿勝，平鎮3連勝晉級冠軍戰。

桃園市平鎮高中代表參加美國小馬聯盟（PONY）帕馬級（17-18歲組）世界青棒錦標賽，首戰擊敗地主德州聖安東尼奧隊（San Antonio Texans），昨天再勝美國俄亥俄州揚斯敦隊（Youngstown），今天再度與俄亥俄州揚斯敦隊交手。

平鎮今天派出今年季中選秀第3輪獲得統一獅隊指名的投手林詔恩先發，林詔恩1局讓打者3上3下，2局被敲出2支安打，隊友守備失誤失掉1分，4局1人出局後再接連被敲2支安打再掉1分。

林詔恩5局沒有再多掉分數，今天總計用57球投5局被敲5支安打，投出4次三振，失掉2責失分、好投壓制幫助球隊拿下勝利。

平鎮今天1局靠著黃勇傳二壘打、失誤跑回第1分，田子杰、李勛傑接連安打添分，陳佳樂靠著野手選擇上壘，再靠著高飛犧牲打跑回第3分。

平鎮3局再起攻勢，田子杰選到保送上壘，李勛傑、陳佳樂接連安打先拿下2分，再靠著觸身球保送、盜壘，陳昶宇敲出飛球、造成對手失誤，一棒再添2分，黃勇傳補上安打追加1分，再靠著盜壘、暴投、田子杰單局第2次打擊機會敲出安打，送回該局第6分。

平鎮4局靠著對方投手、守備都有狀況，沒有安打就拿下1分，5局陳昶宇安打開啟攻勢，滿壘時保送先擠回1分，陳佳樂補上安打，送回團隊第12分，順利拿下比賽勝利。

陳佳樂今年季中選秀被樂天桃猿隊在第2輪選進，此次表現打擊發揮水準，昨天單場3安1打點，今天打擊也有好表現，單場貢獻2分打點；李勛傑也有打擊好表現，單場2安、貢獻3分打點，幫助球隊拿下勝利。

平鎮高中 選秀

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