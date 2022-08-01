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小馬少棒／高雄小將再敗拉雷多 挺進小馬聯盟冠軍賽

中央社／ 高雄1日電
高雄小將代表台灣赴美出賽小馬聯盟世界少棒錦標賽，今天對戰敗部冠軍美國拉雷多隊，高雄小將打線火力猛烈，逼對手頻調整守備，最終比賽結束在4局上，以15比0大勝挺進冠軍賽。 （高雄市中正國小提供）中央社
高雄小將代表台灣赴美出賽小馬聯盟世界少棒錦標賽，今天對戰敗部冠軍美國拉雷多隊，高雄小將打線火力猛烈，逼對手頻調整守備，最終比賽結束在4局上，以15比0大勝挺進冠軍賽。 （高雄市中正國小提供）中央社

高雄小將代表台灣赴美出賽小馬聯盟世界少棒錦標賽，今天對戰敗部冠軍美國拉雷多隊，高雄小將打線火力猛烈，逼對手頻調整守備，最終比賽結束在4局上，以15比0大勝挺進冠軍賽。

以中正國小為主組成的高雄市少棒代表隊，代表台灣赴美國德州出賽小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽，首戰台灣時間29日晚間對上多明尼加隊，7比5擊敗對手奪首勝，台灣時間31日上午8時30分對上地主美國拉雷多隊，以18比0大敗對手，取得勝部冠軍。

隨後拉雷多隊在敗部戰中勝出，高雄小將今天上午8時30分再與拉雷多隊交手，由對手先攻。

1局上拉雷多隊打線被高雄小將封鎖，未能拿分；1局下半高雄小將即展開猛烈攻勢，姜晉錫率先擊出安打上壘，李政隆打出犧牲打把姜晉錫送上三壘，隊友祖港再擊出一壘安打，把姜晉錫送回本壘，奪下第1分。

接著高雄小將火力全開，連續狂轟，頻攻佔滿壘，也逼得對手不斷調整守備，第1局結束，高雄小將已攻下11分，大幅領先。

2局下，蘇子進再帶動打擊火力，一棒再添2分，高雄小將此局共奪3分；3局下高雄小將再拿1分，比數拉到15比0。

4局上拉雷多隊進攻失利，仍未能拿分；因4局內雙方比數差距達15分，比賽以15比0結束在4局上半，高雄小將確定晉級冠軍戰。

高雄小將場上表現亮眼，其中姜晉錫、蘇子進帶動全隊打線，實力令對手敬佩，賽後拉雷多隊球員、現場裁判都爭與他們合影留念。

領隊中正國小校長吳軒銘接受中央社記者電訪表示，高雄市代表隊第一戰時因還沒有適應時差和氣候，以及無法即時練習調整，實力並沒有完全發揮；調整後已適應當地狀況，連續2天夜間戰充分發揮實力，才能大幅領先對手，相信明天冠軍戰能打出好成績。

依對戰時程表，高雄小將於台灣時間明天上午8時30分（德州當地時間8月1日晚間7時30分）出戰冠軍賽，因另一組隊伍仍在比賽中，對手目前尚未確定。

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