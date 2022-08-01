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中職／和江坤宇合體結束 林靖凱笑：我們不是真愛

聯合新聞網／ 綜合報導
在中職明星賽終於等到合體機會的林靖凱(左)、江坤宇(右)，昨晚談到進職棒後合作初體驗的心得。 截圖自影片封面
在中職明星賽終於等到合體機會的林靖凱(左)、江坤宇(右)，昨晚談到進職棒後合作初體驗的心得。 截圖自影片封面

鎮守「平鎮黃金二游防線」的林靖凱、江坤宇，在中職明星賽終於等到合體機會，昨晚明星賽落幕後兩人再次一起接受訪問，談到進職棒後合作初體驗的心得。

林靖凱、江坤宇睽違4年後再次攜手合作，扛起今年明星賽中華隊內野中線，第一天合體兩人有完成一次雙殺守備，讓觀眾看到相當過癮，可惜林靖凱在昨日比賽沒有出席，也成為中華隊打者唯一一位兩天只出賽一場的選手。

「小倆口」表示在這次明星賽接受訪問的次數已經多到數不清，而且很少單獨受訪，都是兩人一起，林靖凱笑說，「我們現在分居」，江坤宇也補上一句，「我們是網友」，儘管如此，兩人透露見面感覺還是和以前一樣、不會改變，不過他們也強調「不是愛不會改變喔，是我們的友情！」

林靖凱在明星賽首日參加「野手速球王」飆出150公里火球震驚全場，當時鏡頭就有拍到江坤宇也笑得不亦樂乎，他坦言，「有嚇到啊，但是看他越丟越快就正常啊，熱開就150，搞不好再丟個幾球，150幾就出來了。」

談到兩人兩天唯一策動的一次雙殺守備，林靖凱表示大家都在等這球，一結束叫超大聲，「不就一顆雙殺嘛。」江坤宇則說，「好險有抓到。」被問到如果沒抓到怎麼辦，林靖凱直接撂狠話，「是也不會啦，就拜託不要再打來而已，再打來就一定讓你死。」

中職下半季明天繼續開打，兩人也即將分開回到各自的球隊，林靖凱一本正經說，「時間快沒啦！明星賽結束，我們要分開啦！」被問起是否感到不捨，他馬上接話，「我沒有不捨啊，有什麼好不捨的，啊就快沒啦，趕快分開，趕快分開，要回去了。」

被球迷拱成「中職最強CP」，林靖凱要澄清，「我們沒有愛啊，我們是假裝在戀愛，我們只是被湊合，我們不是真愛。」隨後又被要求與江坤宇對視10秒，兩人不到5秒就笑場，林靖凱無奈，「有差不多3到5秒，可以了。」

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