中職／昔日印地安人都老了 陳俊秀喊慶baby開不了口

中職明星賽在昨天落幕，兩天的比賽打下來，還有場小型的「印地安人同學會」，陳俊秀回想以前大家都在高中畢業時就赴美，再看現在彼此的成長，「我感覺大家都變老了…」。

中華隊陣中的陳俊秀、李振昌、江少慶都是從印地安人展開旅美生涯，原本還有捕手吉力吉撈．鞏冠也入選，但他因傷退出，並未參與到這趟同學會。

陳俊秀、江少慶在首日比賽被捕捉到不少聚在一起的畫面，聊到此事，陳俊秀回想起過去在印地安人的日子，儘管與江少慶不曾同層級打拚過，但春訓小聯盟都在一起訓練，台灣選手也都一起住，建立了革命情感。

陳俊秀透露，「我們春訓都會在一起，休息室在一起，住也是一起住、一起吃飯、一起聊天。」這次再與昔日印地安人相會，他笑說：「當年去的時候，大家都是高中畢業去的，這個過程中，感覺大家都變成熟了，也變老了。」

江少慶加入富邦悍將隊後，被隊友取了「慶baby」的綽號，陳俊秀昨天才第一次聽聞，直呼太奇怪了，「好奇怪，為什麼要叫慶baby。」至於他有沒有辦法喊他「慶baby」，一口就回絕，「不行吧！有點噁心。」