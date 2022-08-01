日職／村上宗隆三響砲轟垮阪神 球迷驚嘆「扯到無法形容」

中央聯盟31日由東京養樂多燕子對上阪神虎的比賽，養樂多強打村上宗隆上演單場三響砲，一人包辦養樂多全場的四分打點，讓球隊在延長賽中以二比四擊敗阪神虎。村上因此成為球迷熱議的焦點，甚至還有人希望本季火燙的他，能夠挑戰「世界全壘打王」王貞治單季55轟的紀錄。

根據日本媒體「DAZN」報導，這場比賽在前六局，阪神一直保持著二比零的領先。不過七局上半，村上宗隆先轟出一發陽春彈追回一分。到了第九局，村上又再擊出追平比數的全壘打，將比賽逼近延長賽。進入十一局上半，青木宣親先靠不死三振上壘，村上隨後補上一發兩分砲，成功逆轉阪神虎奪勝。

這三支全壘打分別是村上本季的第35至37轟，由於養樂多近來正處於二連敗的低潮，村上及時挺身而出，也是幫助球隊避免三連敗的窘境，並持續拉開和央聯第二名阪神虎的勝差，因此意義格外重大，更一度成為twitter熱搜關鍵字。

許多網友對村上的表現讚嘆不已，紛紛表示「村上太扯了，已經是超越神的存在」、「想贏只能每次都敬遠他」、「神樣佛樣村上樣」、「被他打敗了」、「完全找不到詞彙可以形容他」、「村上有夠猛」、「太帥了，九局追平砲看到雞皮疙瘩」、「希望能挑戰王貞治紀錄，拚個60轟」。