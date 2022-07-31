中職／拿莫．伊漾致勝陽春砲 明星隊力退中華隊

中央社／ 台北31日電
2022中華職棒明星對抗賽31日繼續在洲際棒球場進行第2場賽事，中職明星隊拿莫．伊漾（白衣）8局下半敲出陽春全壘打，幫助球隊逆轉領先。 中央社
2022中華職棒明星對抗賽31日繼續在洲際棒球場進行第2場賽事，中職明星隊拿莫．伊漾（白衣）8局下半敲出陽春全壘打，幫助球隊逆轉領先。 中央社

中職味全龍內野手拿莫．伊漾儘管錯失明星賽全壘打大賽冠軍，今晚代表明星隊出賽，8局下敲出關鍵陽春全壘打，率隊以3比2擊退中華隊，收下2連勝，中華隊苦吞2連敗。

中職明星賽受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，停辦2年後，今年復辦，並選在台中洲際棒球場舉行，由票選出的中職明星隊與中華隊進行2場對抗賽，昨天明星隊以3比1勝出，38歲老將王勝偉獲選首戰單場MVP。

兩隊今天再度碰頭，明星隊1局下就展開攻勢，林子豪敲出二壘安打，林智勝隨後敲安，送回球隊第一分。

中華隊隨後在2局上還以顏色，陳俊秀率先安打開啟球隊攻勢，林安可同樣敲安，加上江坤宇選到保送，攻占滿壘，蔣少宏關鍵時刻敲成內野滾地球帶有1分打點，扳平戰局。

中華隊7局上攻勢再起，蔣少宏、王威晨連續安打後，陳傑憲隨後擊成雙殺打，而二壘跑者蔣少宏趁機上到三壘，所幸成晉補上安打，幫助球隊以2比1超前。

剛在全壘打大賽奪冠的林子豪8局下率領明星隊吹起反攻號角，先是敲出中外野深遠二壘安打，靠著對手失誤、前進三壘，曾陶鎔隨後擊出內野滾地球，搶下1分，而拿莫．伊漾再從中華隊投手陳韻文手中敲出陽春砲，逆轉戰局，最終明星隊就以3比2帶走勝利，2連勝到手，而中華隊2戰全敗。

明星隊今天由洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）先發，共動用9名投手各投1局，由第8局登板的洋投豪勁（Bradin Hagens）摘下勝投；中華隊此役共派出5名投手，江少慶先發2局被敲4安失1分，而郭郁政投2.2局失1分非責失分，陳韻文後援登板，投0.1局挨轟掉1分，苦吞敗投。

明星隊的林子豪明星賽單場擊出2支二壘安打，為明星賽史上第7名達成此成就的球員，並列史上第一；而拿莫．伊漾儘管在全壘打大賽決賽敲出7轟，輸給林子豪（9轟），但在晚間對抗賽開轟，賽後獲選單場MVP。

40歲的林智勝昨天明星賽首戰敲出1安，今天第2戰擊出2安，生涯明星賽累計20支安打，改寫原先由王光輝、彭政閔所保有明星賽19支安打的紀錄。

林智勝未來在明星賽還有其他紀錄待突破，其中明星賽累計出賽19場的他，目前與王光輝、張泰山等人並列史上第2，只差1場就能追上彭政閔，而生涯累計13分打點，同樣僅次於彭政閔（14分打點）。

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