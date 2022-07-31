中職／勢必要給中華隊壓力 林智勝登頂安打王只想贏球

兩場明星賽打了3支安打，40歲的林智勝再打下一項新紀錄，生涯累積在明星賽敲出20支安打，超越彭政閔、王光輝共同保持的紀錄，成為中職史上明星賽安打王，賽後聽聞又一項「智勝障礙」樹立，驚呼：「又我喔？」

林智勝昨天在首戰敲出1支安打，累積在明星賽敲出18安，今天在第二戰首局先面對江少慶敲安、帶有1分打點，第4局面對郭俊麟又是安打，至此在明星賽已敲20支安打，正式站上史上第一。

對於新紀錄誕生，林智勝沒有太多想法，唯一的想法是贏球，「這兩場就想辦法贏球，勢必要給中華隊一些壓力，因為現在的隊伍是未來的中華隊雛形，剛好在這邊（明星隊）的小朋友都打得很好，對台灣是很大的幫助。」他說只要可以入選明星賽，都有機會進入中華隊，期勉明星隊的小將們好好努力。

林智勝也提到，過去兩年沒有明星賽，今年明星賽與中華隊交手兩場，他也打得很開心，「畢竟我們這些老將待滿久中華隊，知道什麼狀態做什麼事情，新的中華隊需要給他們很多機會去嘗試。」

林智勝還有其他明星賽相關紀錄有望向中職之巔的位置叩關，包括19場出賽並列第二，僅次於彭政閔的20場，13分打點並列史上第二，僅次於彭政閔的14分打點。