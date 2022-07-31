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中職／明星中的明星 助總看拿莫「風采都照著他」

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
拿莫．伊漾敲出超前轟，獲選單場MVP。記者黃仲裕／攝影
拿莫．伊漾敲出超前轟，獲選單場MVP。記者黃仲裕／攝影

味全龍隊拿莫．伊漾真的是明星中的明星，今天在明星賽第二戰再貢獻超前轟，幫助明星隊以3：2擊敗中華隊，總教練林威助也感受到他的超強存在感，「好像不管在哪個地方，風采都照著他。」

兩隊今天分數進帳都有限，明星隊的前兩分，都跟新科全壘打大賽冠軍林子豪有關，首局先是從江少慶手中敲出二壘打，林智勝補上安打、帶有1分打點；林子豪第8局開局再敲二壘打，靠失誤進占三壘，隨後跑回追平分。

中華隊持續面臨失分危機之下，投手從郭郁政換成陳韻文，結果登板後的第3球就被拿莫．伊漾掃出陽春砲，也幫自己打下單場MVP。

拿莫．伊漾透露當下看到是陳韻文，「東華跟我講就大力揮啊！還能怎麼辦，就大力揮了，很幸運的打到一顆還不錯的球。」打出去就知道是全壘打，他笑說：「就沒有跑了，就慢慢走。」

林威助對這名選手的印象是開朗，也有向味全龍隊總教練葉君璋打聽，「我有問葉總，每個位置都能守，我在二軍也有看過他，打擊進步很快、揮棒速度也快，投手失投被他掌握都很危險。」

今天他在比賽後段移往游擊，也是來自葉總的推薦，拿莫．伊漾透露，「我有聽到助總問葉總，祥麟可以守游擊嗎？葉總說可以、可以、可以！」拿莫．伊漾接獲通知也很驚喜，「感謝助總信任我，排我去游擊，也感謝葉總幫我說話。」

今年兩場明星賽打完，由明星隊兩戰全勝，林威助讚整支球隊不管年輕老將都很match，「該打安打時、該助攻時，整隊氛圍都不錯。」

明星賽 林威助 中華隊

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