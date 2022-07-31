U12世界盃／吳聖智投打俱佳 中華隊擊敗墨西哥關鍵一勝
U12世界盃少棒賽在台南舉行，中華隊前一天無力逆轉後轉換心情，今天面對墨西哥隊一開始落後，但這次先在3局上追平，5局上抓準對手阻殺弱勢發動速度戰，3支安打加上1次盜壘換回2分，以3：1擊敗墨西哥隊，贏下關鍵一戰。
中華隊今天派出開幕戰先發的吳聖智登板，雖然在2局下被敲出一發陽春砲，但接下來很快回穩，4局投完也只被敲出2支安打，丟掉1分，另外投出多達8次三振。
中華隊打線也有適時一擊，3局上葉宇翔二壘安打開局，接著成功盜上三壘，陳恩敲出的投手方向滾地球，因墨西哥投手想抓三壘但傳球失誤，讓葉宇翔回壘得到追平分。
5局上墨西哥隊更換捕手，1出局後投手也換成左投，給了中華隊發動速度戰機會，吳聖智先敲出安打，隨後盜上二壘，接著莊博淵的安打敲回超前分，莊博淵也發動盜壘，不過裁判認定是投手犯規上二壘，接著歐子喬的安打打回第3分。
5局下接替投球的陳瑞鑫，上場就連飆125公里火球，讓球迷眼睛一亮，而且最後2局收尾工作，投出6上6下，2局4次三振，讓墨西哥隊毫無反擊機會。
中華隊贏球後將與墨西哥隊戰績相同，並列A組第二，3戰全勝的委內瑞拉排第一，義大利、巴拿馬同為1勝2敗，南非隊則是3連敗墊底。
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