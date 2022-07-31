日職／連7場沒掉分 宋家豪9局登板投出三上三下

日本職棒樂天隊台灣投手宋家豪今天在9局登板，用K、K、滾地出局乾淨俐落守住5分領先，最終就在主場以10：5擊敗火腿隊，拿下2連勝，宋家豪則是連續7場出賽沒掉分。

樂天今天靠著1局下小深田大翔的陽春砲先馳得點，不過火腿3局上攻下3分、6局上攻下2分，占據上風；西武先在6局下追回1分，7局下更打了11人次，用6支安打換回6分，岡島豪郎單局2安，包括一發陽春砲。

樂天以10：5領先進入9局上，宋家豪此時登板，面對首名打者片岡獎人，花了9顆球才拿下三振，接著又花7顆球三振掉梅林優貴，最後5顆球成功讓有薗直輝敲出三壘滾地出局，守住勝利。

宋家豪用21球投出三上三下，最快球速為148公里，有2次三振，自7月17日開始，連續7場登板都沒掉分，防禦率也從3.52一路下修到2.70。