中職／兩個月精心準備 陳子豪明星賽求婚把炸彈傳下去

中職明星賽中場時間今天化身陳子豪的求婚舞台，他走上本壘後方看台，向從16歲就交往進而結婚、目前已有兩個小孩的太太求婚，了卻一直放在心中的遺憾，笑說：「要把炸彈傳下去」，點名接下來就是林書逸、高宇杰了。

陳子豪已經結婚7年，夫妻兩人育有一子、一女，今天太太帶著一對兒女在本壘後方觀戰，陳子豪則在5局已來到看台上，等待中場時間要走到太太身旁，在破萬名球迷面前上演浪漫求婚。

陳子豪的求婚計畫規畫兩個月，太太完全不知情，包括他騙太太要去台北受訪，要準備兩人從16歲相識以來的故事，太太還因此幫他準備了相簿，結果原來是陳子豪要到台北訂製婚戒，陳子豪在一旁趕緊辯解，太太準備的內容還是有用到。

陳子豪從昨天就一直在想著求婚這件事，「怕會有差錯、不順利的地方，今天賽前也是一直在想，可能也是因為這樣，所以打得還不錯。」在萬人的場合求婚，陳子豪有很多擔心，怕場面乾掉、怕自己沒做好，即便看著稿子念還是覺得有不完美的地方。

被問到太太是如何暗示想要求婚，陳子豪說：「她是明示」，包括日前隊友魏碩成在拿下單場MVP後補求婚，也曾被太太念說「魏碩成都有做，你怎麼沒有。」

陳子豪也感性表示，自己生日時，太太都會準備蛋糕，但她生日時，自己卻沒準備過這些驚喜，「以前就有想過，但是不知道該怎麼做，剛好這次有這個機會。」終於完成彼此懸在心上的一件大事，他笑說：「接下來把炸彈傳下去。」

兩人從16歲開始交往，陳子豪從男孩變成男人，對於他的成長，太太也看在眼裡，「他進步很多、成長很多，生第一胎時才20歲，對於當父母的心，男生總是比女生慢，男生都是從小孩出生後才開始學。」但現在在她眼中，陳子豪已經是100分的爸爸。