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日職／吳念庭先發繳白卷 西武9安僅得2分輸球
日本職棒西武隊台將吳念庭連續三天先發，今天擔任第3棒、三壘手，只不過4打數繳白卷，西武全場敲出9支安打，卻輸給8支安打的軟銀隊，以2：4輸球，不過靠著系列賽2勝1敗成績，仍保有太平洋聯盟龍頭。
西武1局上就有攻勢，外崎修汰二壘打加上森友哉敲安串連，攻下1分，吳念庭在1出局一、二壘有人時上場，結果遭到三振，下一棒愛斗滾地球出局，未能追加分數。
3局上吳念庭又有得點圈打擊機會，無人出局一、二壘有人局面，可惜敲出中外野飛球出局，而5局上則遭到三振，8局上二壘飛球出局，總計4打數無安打，有2次三振，打擊率下降到2成21。
西武除了首局外，6局上洋將歐葛萊迪（Brian O'Grady）也敲出一發陽春砲；然而軟銀攻勢更順，2局下連續4支安打加上一支高飛犧牲打，攻下2分超前，4局下賈西亞（Yurisbel Gracial）陽春砲加上甲斐拓也的二壘安打再添2分，拉開差距。
西武先發投手恩斯（Dietrich Enns）4.1局被敲7支安打，失4分承擔敗投，軟銀41歲老將和田毅先發5局失1分，拿下本季第3勝，防禦率下修為1.89。
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