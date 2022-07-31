中職／遇胡智為觸身球倒地 拿莫伊漾全套演技差摔棒子

拿莫．伊漾在明星賽首日戲分滿滿，有模仿秀又有精湛的觸身球演技，第2局遇到胡智為的觸身球調皮倒地，連樂天桃猿隊曾豪駒都虧他「怎麼沒摔棒子」，拿日前的「七八衝突」開起玩笑。

拿莫．伊漾在例行賽因雨暫停期間就因展現模仿長才，讓球迷注意他多才多藝的一面，這回參與明星賽也保持著至少模仿不能輸的心情，首日活動中滿滿都是他的鏡頭。

昨天第2局面對胡智為的打席，拿莫．伊漾挨了一記觸身球，當場浮誇倒地，捕手林岱安也跟進演技，趴在他身上關心他的狀況，逗趣畫面逗樂球迷。他還原當下其實真的會痛，形容挨砸處現在有如「紫色菠蘿麵包」，還大方詢問在場媒體要不要看照片。

有趣的是，胡智為投出的觸身球，很有想像空間，連曾豪駒都問拿莫．伊漾怎麼沒摔棒子，拿7月8日獅猿之戰釀成兩度板凳清空的衝突開起玩笑，拿莫則笑答：「我怎麼敢啦！」

拿莫．伊漾上壘後，隨後趁岳東華的右外野安打直闖兩個壘包，卻被郭天信的傳球擋在三壘前出局，這記傳球彈道精準且不落地直進三壘手王威晨手套，大秀雷射肩。

郭天信雷射肩抓到自家隊友很爽，但拿莫．伊漾潑冷水，「爽什麼，我又沒有跑很快。」他表示當時自己對這球要跑三壘是有點猶豫，但三壘指導教練call了就照指示，絕對不是小看郭天信的臂力，「是三壘指導小看他，不是我小看他。」