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中職／高宇杰離壘接球掉分不乖 紅龜教練跨隊來彈額頭

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
本壘攻防戰的重播挑戰也能很歡樂，明星隊捕手高宇杰遭中華隊教練陳江和彈額頭。圖／截圖自CPBL TV
本壘攻防戰的重播挑戰也能很歡樂，明星隊捕手高宇杰遭中華隊教練陳江和彈額頭。圖／截圖自CPBL TV

中華隊、明星隊今天在明星賽進行第二場交手，第2局中華隊由陳俊秀跑回的追平分，是靠重播輔助判決獲得改判，上演最歡樂的本壘攻防戰重播檢視，明星隊捕手高宇杰因接球時離壘釀成這分失分，被此次在中華隊教練陣中的中信兄弟隊首席教練陳江和彈額頭。

中華隊今天由江少慶擔任先發投手，首局在兩出局後被林子豪、林智勝敲出安打先掉1分，中華隊在2局上的反撲由陳俊秀的內野安打開啟。

面對明星隊第2任投手陳仕朋，陳俊秀、林安可都敲出安打，加上江坤宇的保送，一出局攻占滿壘，蔣少宏打向三壘方向的滾地球，林子豪接球後先傳本壘、再傳一壘，原先被判雙殺，但陳俊秀當下就比出小框框要求挑戰。

本壘攻防戰的挑戰，兩隊等待期間毫無火氣，反而上演打鬧畫面，陳江和、高宇杰在本壘附近「勾勾纏」。結果出爐後，改判高宇杰當時為了接林子豪傳偏的球已離壘接球，陳俊秀跑回的分數算數，高宇杰也被今天名義上的敵對教練陳江和彈額頭。

中華隊 陳俊秀 明星賽

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