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棒球／Red Bull Batting Mania打擊狂人 陳逢平二連霸

聯合報／ 即時報導
Red Bull Battting Mania打擊狂人在台中洲際棒球場進行總決賽，冠軍陳逢平直呼「能在球場上打球就是爽！」圖／Red Bull提供
Red Bull Battting Mania打擊狂人在台中洲際棒球場進行總決賽，冠軍陳逢平直呼「能在球場上打球就是爽！」圖／Red Bull提供

第三屆Red Bull Batting Mania打擊狂人今年與中華職棒明星賽合作，最終六強賽在全場觀眾見證下於台中洲際棒球場內的紅土一較高下，讓人近距離感受野球熱血氛圍。Red Bull 運動員黃子鵬及「野球乾一杯」主持人阿強現身為決賽選手助陣，在最後六強選手互相較勁後，最終由陳逢平以1370分再度奪下Red Bull Batting Mania打擊狂人。

2022 Red Bull Batting Mania打擊狂人決賽，由北中南區共322位打者脫穎而出的6名選手爭奪冠軍，比賽場地從九宮格打擊場，改到台中洲際棒球場的紅土上進行決賽。每位打者來勢洶洶，第一輪平均積分均在500分以上，競爭相當激烈，最終由陳逢平與謝立宏進入到總決賽，以連續兩局、50顆球決勝負，最終由上屆冠軍陳逢平最終以1370分，再次奪下「打擊狂人」稱號。

平時擔任游泳教練的陳逢平，從小就是棒球校隊，過去也曾數次站上台中洲際棒球場上跟隊友比賽，甚至在高中時曾跟Red Bull 運動員黃子鵬正面對決，他提到「能實際在球場上打球就是爽！我在比賽時會想像球場上是滿壘狀態，這讓我打起來更起勁！」

這次邀請「野球乾一杯」的主持人阿強擔任決賽主持人，很久沒在球場上揮棒的阿強在賽前率先下場體驗在紅土上打擊的滋味，「能在球場上打擊，對很多素人來說真的就是圓夢！」阿強也特別提到總決賽要連續打50球真的很不容易，相當欽佩這群「打擊狂人」。

為邀請全民感受野球的熱血魅力，在中職明星賽兩天期間，設於球場外的Red Bull Batting Mania專屬打擊場開放一般民眾免費體驗，並架設明星賽賽事轉播，讓球迷們不僅可親身體驗打擊快感，更不用擔心會錯過任何賽事高潮。

Red Bull運動員黃子鵬現身為Red Bull Batting Mania打擊狂人選手打氣。圖／Red Bull提供
Red Bull運動員黃子鵬現身為Red Bull Batting Mania打擊狂人選手打氣。圖／Red Bull提供

明星賽 棒球 黃子鵬

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