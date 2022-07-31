中職／兩天18支好強！20歲林子豪轟出最年輕全壘打賽冠軍

遞補參加全壘打大賽的林子豪，今天成為最終冠軍，以20歲寫下最年輕奪冠紀錄，賽後真的累壞，直呼好想睡覺，昨天從林智勝那裡得到「往天空打」的錦囊妙計，但現在有困擾，「往天空打現在腰很痠，真的很痠。」

這張參賽門票原本屬於林安可，但他因傷勢剛痊癒，考量後決定退出，改由隊友林子豪遞補，昨天先以9轟、排名第2晉級決賽，今天再掃9轟，擊敗拿莫・伊漾的7轟、林智勝的6轟、許基宏的5轟。

林子豪一口氣打完3分鐘，並未動用暫停，他解釋這是來自前一天的教訓，「我前一天休息後再上去打更沒力，所以想說沒力了就算了，繼續打，後面就是全力拉，不管什麼球都打、放棄了。」

賽前示弱說1轟就好，結果林子豪兩天各打9轟奪冠，連他自己都直呼滿意，「兩天18支欸，好強喔，嚇一跳。」

他在受訪當下，最後一位選手許基宏還在打，他認為有前兩名就很滿意，隨著時間開始倒數，許基宏的全壘打數眼看追不上，林智勝頻頻跑來喊道：「先恭喜、先恭喜」，最後明星隊友們跟著一起倒數5、4、3、2、1，拿莫伊漾、林智勝拉著林子豪一起蹦蹦跳跳慶祝包辦前3名。

林子豪一路卯足全力狂轟，他形容全程衝刺，最後用洪荒之力打出最後一支，首度參賽真的累壞，他透露：「我昨天和廣勝教練吃飯時，還開車開到抽筋，腳很抖，只能先停路邊。」

昨天林智勝傳授他往天空打的訣竅，他實測後直呼腰痠，至於首度參賽以冠軍作收，來年還要不要再次挑戰？他笑答：「先看我下半季打怎樣再考慮一下。」對於全壘打大賽冠軍魔咒不是沒在怕。