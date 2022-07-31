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U12世界盃／哇！連輸美、韓 日本苦吞二連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
U12世界盃少棒賽，日本隊以1：3輸給南韓隊，慘吞二連敗。圖／中華棒協提供
U12世界盃少棒賽，日本隊以1：3輸給南韓隊，慘吞二連敗。圖／中華棒協提供

U12世界盃少棒賽今天上演日韓大戰，日本隊以1：3敗給南韓隊，苦吞2連敗，爭取晉級落入絕境，要爭取前三名晉級複賽，剩下兩場對捷克隊、多明尼加隊不容再輸。

昨天以6：21慘敗給美國隊，日本隊投手今天有穩住陣腳，只掉3分，然而打線嚴重熄火，全場僅敲出3安，靠著2局上石川莉大在2出局三壘有人時，敲出二壘打帶回1分，才避免吞下鴨蛋。

南韓隊打線在3局下趁著日本換投不穩，1出局後靠著安打、失誤進占一、三壘，朴勝鉉的二壘打一棒敲回2分打點，超前比數；4局下保送加2支安打攻占滿壘，鄭宇燦的高飛犧牲打為南韓隊再添一分。

南韓隊先發投手安勝優4.2局被敲2支安打丟掉1分，拿下勝投，另送出6次三振；日本隊先發投手武田琉生2局被敲3支安打另有2次三振，無失分，中繼的小林亮博被敲4支安打，丟掉3分有2分責失，吞下敗投。

日本隊預賽0勝2敗的戰績，目前在B組五隊中排名第四，前三名依序是美國（3勝0敗）、南韓（2勝0敗）、多明尼加（0勝1敗），日本隊明天要先對上同為0勝2敗的捷克隊，休兵一天後，8月3日再戰多明尼加隊。

U12世界盃少棒賽，南韓隊以1：3擊敗日本隊，拿下二連勝。圖／中華棒協提供
U12世界盃少棒賽，南韓隊以1：3擊敗日本隊，拿下二連勝。圖／中華棒協提供
U12世界盃少棒賽日本、南韓之戰，南韓先發投手安勝優4.2局被敲2支安打丟掉1分，拿下勝投。圖／中華棒協提供
U12世界盃少棒賽日本、南韓之戰，南韓先發投手安勝優4.2局被敲2支安打丟掉1分，拿下勝投。圖／中華棒協提供

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